Люксембург (3 июня 2021 г.) - В преддверии Всемирного дня окружающей среды, который отмечается 5 июня, Группа Ferrero с гордостью представляет свою новую Хартию по пальмовому маслу, в которой излагаются ее цели по созданию устойчивой отрасли пальмового масла, на благо общества и природы. Представленная в 2013 году Хартия по пальмовому маслу стала драйвером развития ответственной цепочки поставок пальмового масла на глобальном уровне. Это публичное обязательство основано на ценностях компании и её стратегии устойчивого развития. В новой Хартии Ferrero заявляет о своих обязательствах и целях, сформулированных с учетом опыта, полученного в процессе непрерывного обучения и тесного сотрудничества со стейкхолдерами на всех уровнях, - от поставщиков до неправительственных организаций и научного сообщества. Новая Хартия была разработана совместно с Earthworm Foundation, некоммерческой организацией, деятельность которой направлена на улучшение цепочек создания стоимости.
Отправной точкой стратегии Ferrero по пальмовому маслу является закупка устойчивого пальмового масла, на 100% сертифицированного RSPO (Круглый стол по устойчивому пальмовому маслу) как сегрегированное и прослеживаемое до плантаций. В 2015 году Ferrero стала одной из первых международных компаний, достигших этой цели. Подход Ferrero к ответственным закупкам основан на высоких требованиях сертификации пальмового масла, но не ограничивается только этой сертификацией. Компания активно участвует в POIG (Инновационная группа в области производства пальмового масла) и HCSA (Подход к высокоуглеродистым запасам) - двух наиболее авторитетных для отрасли инициативах. В новой Хартии излагаются запланированные действия по трем стратегическим для отрасли направлениям, где экологические и социальные проблемы часто имеют глубокие корни и взаимосвязаны:
- Права человека и социальные практики: Ferrero верит в важность построения более справедливой и инклюзивной цепочки создания стоимости пальмового масла, требуя от своих поставщиков принятия надлежащих мер для предотвращения любых форм эксплуатации, недостойных условий жизни или труда. Мы делаем больше, чем это требуется в рамках обеспечения этих неотъемлемых прав, помогая мелким фермерским хозяйствам быть более устойчивыми в условиях экологической и экономической нестабильности, а также улучшая условия их труда посредством сотрудничества с местными органами власти, неправительственными организациями и учеными. Мы также поддерживаем всестороннее вовлечение и участие местных сообществ, в случае расширения сельскохозяйственных угодий.
- Охрана окружающей среды и устойчивое развитие: мы стремимся выстроить цепочку создания стоимости пальмового масла, которая не только обеспечивает бережное отношение к окружающей среде, но и становится фактором, способствующим восстановлению биоразнообразия, сохранения почв и водоемов. Среди инициатив в этой приоритетной области мы обязуемся поддерживать цепочку поставок, исключающую обезлесение, которая предусматривает запрет на посадку на торфяниках, использование огня для расчистки земель, а также обеспечение защиты лесов и естественной среды обитания. Помимо этого, мы используем систему спутникового мониторинга Starling для выявления потенциальной вырубки лесов ориентировочно на одном миллионе гектаров нашей цепочки поставок.
- Прозрачность поставщиков: мы решаем вышеуказанные проблемы, применяя прозрачный подход с разделенной ответственностью на протяжении всей цепочки создания стоимости и требуя от всех поставщиков соблюдения стандартов Группы. Каждые шесть месяцев мы публикуем список заводов, на которых мы закупаем пальмовое масло. Актуальные списки, относящиеся ко второй половине 2020 года, доступны здесь. В дополнение к этому мы ежегодно публикуем отчет о проделанной работе в соответствии с заявленным ранее планом действий и положениями нашей Хартии. Также у нас организована Integrity Helpline (горячая линия по вопросам добросовестности), на которую конфиденциально можно отправить жалобы и сообщения о любых потенциальных или реальных случаях несоответствия требованиям.
В настоящее время, в связи с недавними приобретениями, Ferrero работает над интеграцией новых продуктов в свою цепочку поставок с целью обеспечить соответствие входящего в их состав пальмового масла уровню стандартов компании.
Марко Гонсалвес, Ferrero'sChiefProcurement & HazelnutCompanyOfficer, отметил: «Ferrero, постоянно совершенствуя свою цепочку создания стоимости, понимает экологические и социальные проблемы, связанные с производством пальмового масла. Именно поэтому в новой Хартии мы подтверждаем свою приверженность ответственным поставкам пальмового масла. Мы продолжим свою работу на пути постоянного совершенствования, не ограничиваясь достигнутыми результатами по сертификации, с целью дальнейшего развития устойчивой отрасли».
Бастьен Саше, генеральный директор Earthworm Foundation, добавил: «Мы приветствуем принятие обновленной Хартии по трем причинам: во-первых, она основана на успешном выполнении предыдущих обязательств. Во-вторых, Ferrero демонстрирует свою приверженность достижению экологических и социальных стандартов, связанных с основополагающими ценностями и долгосрочными изменениями. И наконец, эта Хартия может стать вдохновляющим примером для других компаний. Ведь именно коллективные усилия необходимы для масштабных улучшений в отрасли».
Придерживаясь своей стратегии в контексте устойчивого развития отрасли, Ferrero принимает предложения Европейской комиссии по обязательной комплексной проверке и новому законодательству для минимизации риска обезлесения и деградации лесов, в отношении продуктов, представленных на европейском рынке. Ferrero считает, что необходимо срочно подготовить эффективное законодательство ЕС, которое поможет в решении этих проблем и создании равных условий для поставщиков. Это будет способствовать доступности более устойчивых ингредиентов. Так, в публичном заявлении, подписанном 25 мая 2021 года более чем 40 компаниями, Ferrero выразила поддержку эффективному законодательству ЕС по глобальной проблеме обезлесения, в решение которой активно включены страны ЕС.
«Наша новая Хартия по пальмовому маслу является примером приверженности Ferrero и ее действий в отношении ответственных закупок пальмового масла. Но изменения необходимо вносить по всему сектору. В этой связи мы считаем, что надлежащие правила ЕС, применимые ко всем заинтересованным компаниям, в сочетании с правильной структурой сотрудничества со странами-производителями, могут стать решающим фактором в системной трансформации цепочки поставок пальмового масла, а также предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и соблюдение прав человека», - заявил Франческо Трамонтин, вице-президент Центра общественной политики и европейских институциональных вопросов Группы Ferrero.
Полный текст Хартии по пальмовому маслу Ferrero на 2021 год доступен на корпоративном веб-сайте компании здесь.
О Группе Ferrero
Основанная в 1946 году в городе Альба (регион Пьемонт, Италия), Ferrero проделала большой путь от семейного предприятия до глобальной компании. Сегодня Группа Ferrero является третьим по величине в мире производителем сладких упакованных продуктов питания, с консолидированным оборотом 12,3 млрд евро; имеет 31 производственное предприятие по всему миру. Более 37 тысяч сотрудников работают в компаниях Группы в 55 странах мира. Ferrero является производителем многих популярных брендов, включая Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac, Kinder и Raffaello, которые представлены более чем в 170 странах.
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