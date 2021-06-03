Обновленные, по сравнению с 2013 годом, цели Хартии направлены на достижение экологических, экономических и социальных улучшений на протяжении всей цепочки создания стоимости пальмового масла. Совместно сo своими поставщиками Ferrero работает над ключевыми вызовами отрасли, не ограничиваясь лишь требованиями основных сертификаций.

Люксембург (3 июня 2021 г.) - В преддверии Всемирного дня окружающей среды, который отмечается 5 июня, Группа Ferrero с гордостью представляет свою новую Хартию по пальмовому маслу, в которой излагаются ее цели по созданию устойчивой отрасли пальмового масла, на благо общества и природы. Представленная в 2013 году Хартия по пальмовому маслу стала драйвером развития ответственной цепочки поставок пальмового масла на глобальном уровне. Это публичное обязательство основано на ценностях компании и её стратегии устойчивого развития. В новой Хартии Ferrero заявляет о своих обязательствах и целях, сформулированных с учетом опыта, полученного в процессе непрерывного обучения и тесного сотрудничества со стейкхолдерами на всех уровнях, - от поставщиков до неправительственных организаций и научного сообщества. Новая Хартия была разработана совместно с Earthworm Foundation, некоммерческой организацией, деятельность которой направлена на улучшение цепочек создания стоимости.

Отправной точкой стратегии Ferrero по пальмовому маслу является закупка устойчивого пальмового масла, на 100% сертифицированного RSPO (Круглый стол по устойчивому пальмовому маслу) как сегрегированное и прослеживаемое до плантаций. В 2015 году Ferrero стала одной из первых международных компаний, достигших этой цели. Подход Ferrero к ответственным закупкам основан на высоких требованиях сертификации пальмового масла, но не ограничивается только этой сертификацией. Компания активно участвует в POIG (Инновационная группа в области производства пальмового масла) и HCSA (Подход к высокоуглеродистым запасам) - двух наиболее авторитетных для отрасли инициативах. В новой Хартии излагаются запланированные действия по трем стратегическим для отрасли направлениям, где экологические и социальные проблемы часто имеют глубокие корни и взаимосвязаны:

Права человека и социальные практики: Ferrero верит в важность построения более справедливой и инклюзивной цепочки создания стоимости пальмового масла, требуя от своих поставщиков принятия надлежащих мер для предотвращения любых форм эксплуатации, недостойных условий жизни или труда. Мы делаем больше , чем это требуется в рамках обеспечения этих неотъемлемых прав, помогая мелким фермерским хозяйствам быть более устойчивыми в условиях экологической и экономической нестабильности, а также улучшая условия их труда посредством сотрудничества с местными органами власти, неправительственными организациями и учеными. Мы также поддерживаем всестороннее вовлечение и участие местных сообществ, в случае расширения сельскохозяйственных угодий.

Охрана окружающей среды и устойчивое развитие: мы стремимся выстроить цепочку создания стоимости пальмового масла, которая не только обеспечивает бережное отношение к окружающей среде, но и становится фактором, способствующим восстановлению биоразнообразия, сохранения почв и водоемов. Среди инициатив в этой приоритетной области мы обязуемся поддерживать цепочку поставок, исключающую обезлесение, которая предусматривает запрет на посадку на торфяниках, использование огня для расчистки земель, а также обеспечение защиты лесов и естественной среды обитания. Помимо этого, мы используем систему спутникового мониторинга Starling для выявления потенциальной вырубки лесов ориентировочно на одном миллионе гектаров нашей цепочки поставок. Прозрачность поставщиков: мы решаем вышеуказанные проблемы, применяя прозрачный подход с разделенной ответственностью на протяжении всей цепочки создания стоимости и требуя от всех поставщиков соблюдения стандартов Группы. Каждые шесть месяцев мы публикуем список заводов, на которых мы закупаем пальмовое масло. Актуальные списки, относящиеся ко второй половине 2020 года, доступны здесь. В дополнение к этому мы ежегодно публикуем отчет о проделанной работе в соответствии с заявленным ранее планом действий и положениями нашей Хартии. Также у нас организована Integrity Helpline (горячая линия по вопросам добросовестности), на которую конфиденциально можно отправить жалобы и сообщения о любых потенциальных или реальных случаях несоответствия требованиям.

В настоящее время, в связи с недавними приобретениями, Ferrero работает над интеграцией новых продуктов в свою цепочку поставок с целью обеспечить соответствие входящего в их состав пальмового масла уровню стандартов компании.

Марко Гонсалвес, Ferrero'sChiefProcurement & HazelnutCompanyOfficer, отметил: «Ferrero, постоянно совершенствуя свою цепочку создания стоимости, понимает экологические и социальные проблемы, связанные с производством пальмового масла. Именно поэтому в новой Хартии мы подтверждаем свою приверженность ответственным поставкам пальмового масла. Мы продолжим свою работу на пути постоянного совершенствования, не ограничиваясь достигнутыми результатами по сертификации, с целью дальнейшего развития устойчивой отрасли».

Бастьен Саше, генеральный директор Earthworm Foundation, добавил: «Мы приветствуем принятие обновленной Хартии по трем причинам: во-первых, она основана на успешном выполнении предыдущих обязательств. Во-вторых, Ferrero демонстрирует свою приверженность достижению экологических и социальных стандартов, связанных с основополагающими ценностями и долгосрочными изменениями. И наконец, эта Хартия может стать вдохновляющим примером для других компаний. Ведь именно коллективные усилия необходимы для масштабных улучшений в отрасли».

Придерживаясь своей стратегии в контексте устойчивого развития отрасли, Ferrero принимает предложения Европейской комиссии по обязательной комплексной проверке и новому законодательству для минимизации риска обезлесения и деградации лесов, в отношении продуктов, представленных на европейском рынке. Ferrero считает, что необходимо срочно подготовить эффективное законодательство ЕС, которое поможет в решении этих проблем и создании равных условий для поставщиков. Это будет способствовать доступности более устойчивых ингредиентов. Так, в публичном заявлении, подписанном 25 мая 2021 года более чем 40 компаниями, Ferrero выразила поддержку эффективному законодательству ЕС по глобальной проблеме обезлесения, в решение которой активно включены страны ЕС.

«Наша новая Хартия по пальмовому маслу является примером приверженности Ferrero и ее действий в отношении ответственных закупок пальмового масла. Но изменения необходимо вносить по всему сектору. В этой связи мы считаем, что надлежащие правила ЕС, применимые ко всем заинтересованным компаниям, в сочетании с правильной структурой сотрудничества со странами-производителями, могут стать решающим фактором в системной трансформации цепочки поставок пальмового масла, а также предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и соблюдение прав человека», - заявил Франческо Трамонтин, вице-президент Центра общественной политики и европейских институциональных вопросов Группы Ferrero.

Полный текст Хартии по пальмовому маслу Ferrero на 2021 год доступен на корпоративном веб-сайте компании здесь.

О Группе Ferrero

Основанная в 1946 году в городе Альба (регион Пьемонт, Италия), Ferrero проделала большой путь от семейного предприятия до глобальной компании. Сегодня Группа Ferrero является третьим по величине в мире производителем сладких упакованных продуктов питания, с консолидированным оборотом 12,3 млрд евро; имеет 31 производственное предприятие по всему миру. Более 37 тысяч сотрудников работают в компаниях Группы в 55 странах мира. Ferrero является производителем многих популярных брендов, включая Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac, Kinder и Raffaello, которые представлены более чем в 170 странах.

Подробнее:

www.ferrero.com

www.ferrerosustainability.com

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Автор: Иван Бойко