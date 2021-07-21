Группа Ferrero ("Ferrero"), мировой лидер на рынке сладких упакованных продуктов, сегодня опубликовала свой 12-й отчет об устойчивом развитии, содержащий обновленные данные о прогрессе в реализации поставленных целей до 2030 года.

Несмотря на трудности, связанные с глобальной пандемией, Ferrero успешно адаптировалась, поставив во главу угла здоровье и безопасность своих сотрудников и потребителей. Особое внимание уделялось защите рабочих и крестьян в цепочках поставок сельскохозяйственной продукции, в первую очередь на менее развитых рынках. Среди других важных инициатив Ferrero широко распространяла информацию о профилактических мерах по предупреждению распространения вируса и предоставляла доступ к средствам защиты и санитарно-технического оборудования.

"Ситуация, связанная с пандемией Covid-19, сильно повлияла на нашу деятельность и отрасль в целом, и эти последствия по-прежнему ощущаются во всем мире. Группа Ferrero успешно адаптировалась, поставив на первое место здоровье и безопасность потребителей и сотрудников. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников и партнеров Ferrero, которые объединились за последний год для того, чтобы продолжать работать для наших клиентов, поддерживая сообщества, к которым мы с гордостью принадлежим", - сказал Джованни Ферреро, председатель правления Группы Ferrero.

Основные положения отчета об устойчивом развитии за 2020 год

Работа над достижением наших целей 2020 года проводилась по четырем направлениям нашей стратегии устойчивого развития защита окружающей среды, использование сырья из устойчивых источников, содействие ответственному потреблению и расширению прав и возможностей людей.

Кроме того, мы определили новые обязательства и цели для дальнейшего развития на период до 2030 года.

Одной из наших новых амбициозных задач является существенное сокращение углеродного следа группы Ferrero к 2030 году. Наши научно обоснованные цели по углеродных выбросов, подтвержденные Инициативой по научным целям (SBTi) в декабре 2020 года, предусматривают следующие обязательства:

• Сокращение к 2030 году абсолютных выбросов от собственной производственной деятельности (уровни 1 и 2) на 50% по сравнению с базовым 2018 годом.

• Сокращение интенсивности выбросов (уровни 1, 2 и 3) на 43% на каждую тонну произведенной продукции по сравнению с базовым 2018 годом.

Ниже представлены ключевые факты по четырем приоритетам Ferrero:

• Ferrero достигла и выполнила ряд своих целей на 2020 год, добившись значительного прогресса, в частности, по закупке 100% устойчивых какао-бобов за помощью независимо управляемых схем и 100% сертифицированного тростникового сахара через организации Bonsucro и Altromercato.

• Использование возобновляемой энергии имеет решающее значение для усилий Ferrero, направленных на достижение целей сокращения выбросов углерода. В 2019/2020 финансовом году компания закупила 100% зеленой электроэнергии для своих производственных предприятий в Европе. В целом, 71,5% электроэнергии, закупленной на глобальном уровне, является электроэнергией из возобновляемых источников.

• В 2019 Ferrero объявила об обязательствах, в рамках которых к 2025 году 100% упаковки станет пригодной для повторного использования, вторичной переработки или компостирования в рамках поддержки экономики замкнутого цикла. По состоянию на 2020 год мы достигли этой цели на 82,9% и продолжаем системную работу в данном направлении.

• В течение последнего десятилетия Ferrero продолжала наращивать свои усилия по совершенствованию подхода к соблюдению прав человека. Работа по выявлению рисков в этой области осуществлялась в сотрудничестве с ведущими экспертами для того, чтобы исключить любые нарушения. Также особое внимание уделялось налаживанию партнерских отношений для увеличения позитивного влияния, в частности, с международной организацией "SavetheChildren".

"Кроме производства, защита рабочих и крестьян в цепочках поставок сельскохозяйственной продукции является нашим ключевым приоритетом, особенно на менее развитых рынках. Наши партнерские отношения и сотрудничество позволили нам эффективно оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

Подводя итоги 2020 года, мы с гордостью отмечаем достижение цели по использованию 100% устойчивых какао-бобов, сертифицированных в соответствии с международными стандартами. Теперь мы расширили эту цель, включив в нее сырье, которое мы закупаем у сторонних поставщиков. Это позволит обеспечить полную прозрачность нашей цепочки поставок какао. Мы продолжаем закупки 100% пальмового масла, сертифицированного RSPO как сегрегированного, и разрабатываем дорожную карту перехода для недавно приобретенных компаний к нашим стандартам устойчивых цепочек поставок", - отмечает Лапо Чивилетти, генеральный директор группы Ferrero.

Отчет составлен командой CSR & Sustainability (подробнее здесь) и отражает работу более 100 коллег, которые ежедневно собирают необходимые данные на всех предприятиях и во всех офисах Группы Ferrero. Спасибо всем сотрудникам за вклад в общее дело.

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Автор: Иван Бойко