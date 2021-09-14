В 2019 году Группа Ferrero объявила о своем обязательстве к 2025 году перейти на упаковку, на 100% пригодную для повторного использования, переработки или компостирования. Стремясь к более безопасной для окружающей среды упаковке, компания с гордостью представляет свою разработку – новую экоупаковку для легендарных конфет Ferrero Rocher.

С сентября 2021 года Ferrero Rocher будет поэтапно вводить на глобальный рынок новую перерабатываемую упаковку и начнет с самых продаваемых компактных коробок для 16 и 30 конфет.

Новая упаковка Ferrero Rocher будет изготовлена из полипропилена (PP), что повсеместно упростит ее переработку. Это нововведение также позволит сократить использование пластика и снизить воздействие компании на окружающую среду. Так, количество пластика в новых коробках для 16 конфет сокращено на 40%, а для 30 конфет – на 38%.

Благодаря новому экодизайну упаковок для конфет Ferrero Rocher уже в первый год, с момента их внедрения в сентябре 2021 года, компания сократит использование около 2000 тонн пластика на глобальном уровне. А в целом, по предварительным оценкам, после внедрения этого проекта для всего ассортимента Ferrero Rocher сокращение пластика в упаковке будет составлять 10 000 тонн ежегодно.

Для изобретения новой упаковки научно-исследовательская команда Ferrero в сотрудничестве с ведущим экспертом по материалам Milliken протестировала 29 различных пластиковых смол. Результатом стал новый экодизайн коробки, который позволит постепенно сокращать использование пластика и таким образом уменьшать воздействие на окружающую среду (в рамках поставленных целей по климату Группы 2030).

Новая упаковка гарантирует сохранение всех высочайших потребительских характеристик конфет FerreroRocher и при этом сохраняет свою прозрачность, столь привычную для потребителей. Производство новой упаковки для 16 и 30 конфет позволит сократить выбросы углекислого газа как минимум на 30%. Кроме того, при переработке этой упаковки прогнозируется сокращение углеродного следа на 70% по сравнению с классической.

Джером Грей, президент Global Marketing Premium Chocolate Группы Ferrero, сказал: "Мы гордимся тем, что сделали этот важный шаг в рамках обязательства Ferrero по упаковке 2025. Уже почти 40 лет Ferrero Rocher помогает нашим потребителям отмечать наиболее яркие моменты их жизни в кругу своих близких. Сегодня разработанный нами новый экодизайн упаковки делает эти моменты еще более ценными, способствуя заботе об окружающей среде. Наши потребители могут наслаждаться конфетами Ferrero Rocher в полной уверенности, что мы делаем все возможное для снижения влияния нашей упаковки на окружающую среду".

Фабио Мора, GlobalPackagingDirector Группы Ferrero отметил: "Новый экодизайн упаковок Ferrero Rocher – это яркий пример нашего стремления повысить цикличность упаковки. Производство упаковки представляет собой сложный процесс, мы стремимся к созданию более цикличной экономики с использованием стратегий по упаковке. Мы действуем сообща, сотрудничая с правительствами, производителями, поставщиками, компаниями по утилизации отходов, НПО и другими партнерами. В данном случае мы работали в тесном сотрудничестве с компанией Milliken, которая привнесла в этот процесс свой новаторский подход: использование нового полипропиленового материала для упаковки Ferrero Rocher поможет снизить воздействие на окружающую среду".

Новый экодизайн упаковки Ferrero Rocher – первый и очень важный шаг на пути бренда к более устойчивой упаковке. В соответствии с обязательством компании Ferrero к 2025 году все форматы коробок и компоненты упаковки станут более устойчивыми.

О Группе Ferrero

Основанная в 1946 году в городе Альба (регион Пьемонт, Италия), Ferrero проделала большой путь от семейного предприятия до глобальной компании. Сегодня Группа Ferrero является третьим по величине в мире производителем сладких упакованных продуктов питания, с консолидированным оборотом 12,3 млрд евро; имеет 31 производственное предприятие по всему миру. Более 37 тысяч сотрудников работают в компаниях Группы в 55 странах мира. Ferrero является производителем многих популярных брендов, включая Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac, Kinder и Raffaello, которые представлены более чем в 170 странах.

Подробнее:

www.ferrero.com

www.ferrerosustainability.com

Автор: Иван Бойко