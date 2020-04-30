Ferrero присоединяется к государственно-частному партнерству c целью искоренения детского труда в Кот-д'Ивуаре

Ferrero объявляет о своем намерении присоединиться к государственно-частному партнерству, включающему в себя правительство Кот-д'Ивуара, ведущие компании по производству шоколада и какао-продуктов, фонд Jacobs Foundation и другие филантропические организации с целью устранения коренных причин детского труда в Кот-д'Ивуаре. Это позволит компании объединить свои усилия с государственно-частным партнерством, чья деятельность направлена на создание системы качественного образования и развития детей раннего возраста для более чем 6 миллионов детей в Кот-д'Ивуаре. Эта деятельность будет осуществляться посредством двух инициатив с целевым капиталом на общую сумму в 150 миллионов швейцарских франков.

Первая из двух инициатив по финансированию - Child Learning and Education Facility – CLEF (Фонд обучения и воспитания детей) – рассчитана на 5 миллионов детей и 10 миллионов родителей в районах выращивания какао и за их пределами, причем особое внимание будет уделено доступности качественного начального образования. Вторая инициатива - Early Learning and Nutrition Facility - ELAN ( Центр раннего обучения и питания) предполагает охватить 1,3 миллиона детей в возрасте до 5 лет с целью предоставления лицам, обеспечивающим за ними уход, качественные услуги и обучение в области развития и питания детей раннего возраста. Без хорошего развития в раннем возрасте и доступа к качественному образованию дети подвергаются более высокому риску эксплуатации. Инициативы CLEF и ELAN направлены на поиск устойчивого решения этой ситуации в Кот-д'Ивуаре.

Ferrero гордится тем, что является частью этого важного государственно-частного партнерства, инициированного фондом Jacobs Foundation. "Будучи семейной компанией с сильными корпоративными ценностями, Ferrero рада возможности внести свой вклад в партнерство с фондом Jacobs Foundation, правительством Кот-д'Ивуара и другими ведущими компаниями по производству шоколада и какао-продуктов, - которое, как мы надеемся, окажет серьезное долгосрочное влияние на все звенья нашей цепочки поставок, а также за ее пределами”, - говорит Марко Гонсалвес, Chief Procurement & Hazelnut Company Officer компании Ferrero.

"Инициативы CLEF и ELAN логично дополняют действующую программу Ferrero Farming Values Cocoa. В рамках этой программы, на протяжении уже многих лет, Ferrero работает над тем, чтобы дать возможность детям в общинах, выращивающих какао, получить доступ к таким необходимым для жизни условиям, как санитария и гигиена, полноценное питание и образование. Мы тесно сотрудничаем с поставщиками и ключевыми партнерами, в частности с Save the Children (НПО "Спасем детей"). Потому что только вместе мы сможем обеспечить лучшее будущее для детей и продвинуться в нашей борьбе против детского труда”.

Более подробно о программе Ferrero Farming Values Cocoa и дальнейших инициативах, содействующих развитию детей в какао-сообществах, можно узнать в Отчете о корпоративной социальной ответственности Ferrero по ссылке Ferrero’s Corporate Social Responsibility report.

О фонде JacobsFoundation

Фонд Jacobs Foundation активно содействует развитию детей и молодежи во всем мире. Он был основан в 1989 году в Цюрихе предпринимателем Клаусом Дж. Якобсом. Фонд финансирует исследовательские проекты, программы раннего вмешательства и научные учреждения. Он стремится к научному совершенству и научно обоснованным исследованиям. www.jacobsfoundation.org