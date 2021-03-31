Ferrero продолжает расширять программу по устойчивому какао

⦁ В 2020 году была достигнута цель по использованию 100 % устойчивых какао-бобов, сертифицированных в соответствии с международными стандартами.

⦁ Компания значительно продвинулась в достижении 100 %-ной прослеживаемости на протяжении всей цепочки поставок какао.

⦁ Возобновляется стратегическое партнерство с организацией Save the Children в рамках проекта стоимостью 8 млн евро, направленного на дальнейшее расширение и усиление деятельности по защите детей.

Люксембург, 24 марта 2021 г. Группа Ferrero, лидер на мировом рынке сладких упакованных продуктов, продолжает наращивать усилия по обеспечению устойчивого производства какао в рамках программы Ferrero Farming Values Cocoa Programme (Программа Ferrero в области производства какао). После достижения, в конце 2020 года, своей цели по использованию 100 % устойчивого какао при соблюдении международных стандартов Ferrero продолжает работать над обеспечением полной прозрачности и прослеживаемости своей цепочки поставок какао и надлежащей комплексной проверки. Ferrero также возобновила и расширила свое стратегическое партнерство с организацией Save the Children, направив значительные средства на защиту детей в сообществах производителей какао.

Цель по какао 2020 достигнута

В 2011 году компания Ferrero приняла на себя обязательство к 2020 году перейти на закупки 100 % устойчивых какао-бобов, сертифицированных по международным стандартам, с целью улучшения условий жизни фермеров-поставщиков какао и содействия внедрению устойчивых сельскохозяйственных практик. В 2019 году компания расширила рамки данной цели, включив в неё также шоколад, закупаемый у третьих лиц. Ferrero с гордостью подтверждает, что эта цель была своевременно достигнута.

На практике это означает, что Ferrero закупает устойчивое какао в соответствии с требованиями ведущих органов по сертификации и других регулируемых стандартов, таких как Rainforest Alliance (UTZ), Fairtrade и Cocoa Horizons. Это является гарантией того, что компания может оптимально использовать свои сильные стороны, дополняя тем самым постоянно развивающуюся глобальную стратегию устойчивого производства какао.

Дополнительные усилия

Стратегия Ferrero в отношении поставщиков какао основана на четких принципах, которые позволяют компании проводить комплексную проверку всей цепочки поставок и осуществлять запланированные решения.

Ferrero может обеспечить высокую прослеживаемость начиная от ферм, с которых поставляется сырье. Это становится возможным благодаря особому подходу к закупке большей части какао в виде сырых бобов, которые перерабатываются непосредственно на предприятиях Ferrero. Поставки таких сегрегированных бобов от определенных фермерских групп прослеживаются физически. Это означает, что компания знает, с каких именно ферм поставляется сырье, что в свою очередь помогает выявлять проблемы и вместе с кооперативами и фермерами добиваться положительных изменений на местах.

В период сбора урожая 2019/20 гг. Ferrero удалось отследить более 95 % общего количества какао-бобов на фермах; также компания ведет активную деятельность по прослеживанию шоколада, закупленного у третьих лиц. Кроме того, компания добилась значительных успехов в картографировании фермеров-участников своей цепочки поставок в рамках обязательства по предотвращению вырубки лесов и в охвате фермерских групп Системой мониторинга и ликвидации детского труда или аналогичными системами. Еще одним важным направлением программы Ferrero является расширение прав и возможностей женщин и сокращение гендерного неравенства. Например, на сегодняшний день Ferrero поддержала около 14 000 членов сообщества производителей какао, в основном женщин, в получении доступа к мелким ссудам для осуществления предпринимательской деятельности.

Эти инициативы являются частью глобального обязательства Ferrero по реализации стратегии устойчивого развития, в том числе это - улучшение условий жизни фермеров, защита прав детей и охрана окружающей среды.

Ferrero и SavetheChildren расширяют партнерство

Ferrero стремится к дальнейшему продвижению своей программы FarmingValuesCocoa, особенно в области защиты прав детей.

Сегодня Ferrero объявляет о восстановлении и расширении своего стратегического партнерства с организацией SavetheChildren на базе трехлетней программы, запущенной в 2017 году в 20 общинах Кот-д'Ивуара.

Проект с софинансированием в размере 8 млн евро рассчитан на пять лет, с целью оказать непосредственную помощь 37 000 детей и взрослых. В общей сложности 90 000 человек будут вовлечены в данный проект благодаря деятельности по повышению осведомленности и информированности общественности. Это важное обязательство в рамках Международного года искоренения детского труда, провозглашенного ООН.

В рамках обновленного партнерства деятельность будет распространена на 65 общин области Верхняя Сасандра в Кот-д'Ивуаре, откуда Ferrero получает значительное количество какао. Комплексная программа укрепит системы защиты детей, расширит доступ к качественному образованию и питанию, поддержит развитие сообщества и предоставит новые возможности женщинам и подросткам.

Ferrero и Save the Children будут тесно координировать свои действия с национальными и местными властями и другими отраслевыми инициативами с целью максимального воздействия и создания синергии там, где это возможно.

Также в рамках партнерства Save the Children окажет стратегическое руководство и техническую поддержку Ferrero и ее поставщикам, чтобы обеспечить согласованный подход к защите детей на протяжении всей цепочки поставок Ferrero в Кот-д'Ивуаре и Гане.

Марко Гонсалвес, ChiefProcurement & HazelnutCompanyOfficer: «Мы продолжаем работать над ключевыми проблемами в области прав человека, затрагивающими наши цепочки поставок, и улучшать методы комплексной проверки. Детский труд в сообществах, выращивающих какао, остается серьезной проблемой, и мы продолжим с максимальной ответственностью работать в данном направлении. Вот почему я так рад расширению нашего партнерства с организацией Save the Children, где основное внимание уделяется предотвращению эксплуатации. Это поможет нам усилить свое влияние в данной сфере и способствовать значимым долгосрочным изменениям не только в нашей цепочке прямых поставок, но и за ее пределами».

Даниэла Фатарелла, генеральный директор итальянского подразделения SavetheChildren: «Детский труд является серьезной проблемой в Западной Африке; его причины надо искать в бедности и отсутствии базового образования и осведомленности. Мы сможем сделать защиту детей, доступ к качественному образованию и расширение прав и возможностей подростков и молодежи главными условиями развития этих сообществ, только решая эти проблемы вместе с ключевыми стейкхолдерами. Поэтому мы рады работать с Ferrero и поддерживаем стремление компании внести свой вклад в создание справедливой и устойчивой цепочки поставок какао, координируя свои действия с авторитетными стейкхолдерами. Надеемся, что благодаря этим усилиям жизнь тысяч детей значительно улучшится»

Помимо работы по защите детей и сообществ в собственной цепочке поставок, Ferrero является участником коллективных инициатив, таких как международная инициатива по какао (International CocoaInitiative) и инициатива по какао и лесам (Cocoa & ForestsInitiative). Недавно Ferrero также присоединилась к кампании, которая призывает Европейский Союз ужесточить требования по соблюдению прав человека и проведению экологической экспертизы компаний в глобальных цепочках поставок какао.

О достигнутых результатах в реализации программы по производству устойчивого какао Ferrero сообщит в своем ежегодном отчете об устойчивом развитии. Отчет Группы за 2019 год доступен здесь.

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Автор: Иван Бойко