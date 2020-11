• Ferrero поставила цели на период до 2030 года по сокращению выбросов СО2 на 43% на тонну продукции по сравнению с 2018 годом

• Сокращение выбросов СО2 вследствие производственной деятельности компании, в соответствии с целью ограничения глобального потепления 1,5 градусами Цельсия

• Достижения в области более устойчивой упаковки и ответственного отбора сырья

Группа Ferrero, мировой лидер на рынке сладких упакованных продуктов, опубликовала сегодня 11-й отчет об устойчивом развитии (11th Sustainability Report) как подтверждение своей приверженности стратегии устойчивого развития - Care for the Better. В отчете Ferrero представлены новые амбициозные цели по сокращению углеродного следа к 2030 году, а также обзор целей и достижений компании в области устойчивого развития.

Чрезвычайная экологическая ситуация требует от компаний все большей ответственности. Именно поэтому Ferrero поставила перед собой две цели по сокращению своего углеродного следа. Так, к 2030 году компания намерена вдвое сократить все выбросы от своей производственной деятельности (см. раздел Climate change, Scope 1, 2, стр. 22), что согласуется с целями Парижского соглашения ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсия. Во всех областях своей деятельности компания Ferrero обязуется сократить выбросы СО2 на 43% на каждую тонну произведенной продукции. Обе цели устанавливают 2018 год как базовый.

Для достижения первой цели Ferrero разработала дорожную карту по сокращению выбросов СО2, связанных с деятельностью фабрик, складов и основных офисов. Для достижения второй цели компания будет также работать вместе со своими поставщиками над сокращением выбросов СО2, параллельно переосмысливая уже принятые подходы и разрабатывая новые продукты (см. также раздел Climate change, Scope 3, стр. 22).

Другие ключевые положения из 11-го отчета Ferrero об устойчивом развитии

Ferrero продолжает работу по решению наиболее актуальных для Группы проблем в области устойчивого развития. Ниже указаны ключевые факты по четырем направлениям стратегии устойчивого развития компании: защита окружающей среды, использование сырья из экоустойчивых источников, содействие ответственному потреблению и расширение прав и возможностей людей:

• В 2019 году компания Ferrero объявила о намерении к 2025 году сделать свою упаковку на 100% пригодной для повторного использования, переработки или компостирования. Для достижения этой цели было принято глобальное обязательство в рамках инициативы «Новая пластиковая экономика» Фонда Эллен Макартур, отражающее стремление компании играть активную роль в устранении проблемной и излишней пластиковой упаковки путем редизайна и инноваций.

• В январе 2015 года компания Ferrero достигла своей цели по использованию экоустойчивого и сегрегированного пальмового масла, на 100% сертифицированного по стандартам RSPO, и с тех пор неизменно сохраняет такой подход. В 2019 году в Рейтинге покупателей пальмового масла WWF Ferrero была признана как наиболее устойчивая компания в отрасли.

• В отчете также акцентируется внимание на достижениях по выполнению программ Ferrero Farming Value (FFV), которые были запущены в 2013 году с целью развития устойчивой цепочки поставок для каждого из основных видов сырья, используемых на производстве. В 2019 году команды по закупкам лесных орехов посетили более 21 000 фермеров и помогли им добиться повышения урожайности более чем на 40%. Программа FFV по какао направлена на решение основных проблем в цепочке поставок какао на основании трех базовых принципов: повышение дохода фермеров и местных сообществ, защита прав детей и охрана природных ресурсов. В 2019 году Ferrero помогла более чем 100 000 фермеров, кроме того, были отремонтированы и построены около 50 школ и предоставлены образовательные материалы для более чем 13 000 детей.

• В 2019 году 81% какао-бобов, закупаемых Группой Ferrero, были сертифицированы как экоустойчивое сырье из ответственно управляемых источников. Продолжается работа над тем, чтобы до конца 2020 года 100% закупаемых какао-бобов были сегрегированными и прослеживаемыми. Благодаря этому у компании есть полная картина состояния цепочки поставок и возможность реагировать на проблемы адресно. Компания нацелена на то, чтобы в будущем усилить свою стратегию по устойчивому использованию какао-деревьев. Работа в этой области включает в себя поэтапное расширение местных программ сотрудничества с поставщиками и партнерами из числа неправительственных организаций, а также внедрение систем мониторинга и искоренения детского труда на протяжении всей цепочки поставок какао.

«Приближаясь к концу 2020 года, мы определяем для себя новую стратегию и обязательства, нацеленные на управление рисками и возможностями устойчивого развития, которые наиболее актуальны для нашего растущего бизнеса. В этом отчете мы даем общее представление о наших новых стратегических приоритетах в области устойчивого развития, включая нашу новую климатическую повестку на период до 2030 года. Я буду рад сообщить о наших дальнейших достижениях и прогрессе в реализации новой стратегии, поскольку мы вступаем в новый, поистине захватывающий период истории нашей компании».

Джованни Ферреро, Председатель правления Группы Ferrero

«Компания Ferrero всегда стремилась создать бизнес, который будет оказывать положительное влияние на сотрудников, потребителей, семьи и местные сообщества, в которых мы работаем. Мы будем продолжать упорно работать над реализацией наших обязательств в области устойчивого развития и совершенствованием наших методов работы. Тесное сотрудничество с поставщиками и стратегическими партнерами играют здесь ключевую роль».

Лапо Чивилетти, Генеральный директор Группы Ferrero

Автор: УНИАН