Бывший банкир Роман Гороховских, а с недавних пор — артист ROMOZA, презентует новый сингл "Лёха". Это песня-быль о случае из жизни музыканта. В сингле воспета история настоящей (как казалось) дружбы, которая развалилась из-за долга. Классический рок с латиноамериканскими мотивами, как "смех сквозь слезы", подчеркивают комичность и одновременно драматичность ситуации.

"Обещал в декабре вернуть — я не видел Леху с того времени" — вот так финансист, как сапожник без сапог остался у разбитого корыта.

"Бывает, случается так, что друг детства променивает вашу дружбу на 500 долларов. Большинство убеждены, что подобное может произойти только с кем-то другим. Но история, к сожалению, не уникальная, а довольно типичная. Простил ли я Леху - скорее всего, да. Понял? Нет. В мире существует множество вариантов реструктуризации долгов, конечно, если есть желание договориться", — делится опытом ROMOZA.

Роман сам до последнего не верил, что история кончится именно так, поэтому песня была написана примерно на год позже, чем впервые была задумана. Главный вопрос, который артист задает слушателям: "Стоит ли менять человеческие отношения на пять зеленых рисунков?". Но это уже решает каждый сам для себя.

"В жизни бывают разные ситуации, каждый периодически сталкивается с проблемами, в том числе и финансовыми, и это нормально — просить помощь и получать ее. Но в любом случае главное — оставаться человеком. А дружбу и правда купить нельзя", — комментирует ROMOZA.

Дисклеймер: любое совпадение с реальными людьми или событиями НЕ является случайностью.

ROMOZA - артист-антиэйджист с аутентичным серебристым баритоном, автор синглов "Море и вино", "Два кусочка неба", "19 сантиметров" и "Спи, потому что еще ночь". Все песни Романа — это настоящие истории из жизни артиста, песни-былины. Сейчас музыкант готовится к релизу первого альбома "Почти в совершенно", а также активно работает над второй музыкальной антологией.

Сингл "Леха" в YouTube.

Сингл "Леха" на цифровых платформах.

Автор: Григорий Бондарь