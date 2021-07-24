В этом месяце на один из знаков свалится настоящее богатство.

Известный украинский астролог Влад Росс рассказал, каким знакам стоит ожидать финансовых успехов в августе. По его прогнозу, лишь трём знакам действительно улыбнется денежная удача.

Ранее Влад Росс специально для УНИАН подготовил любовный гороскоп на август.

Водолей

Деньги неожиданно могут "попереть" Водолею. Этот знак в августе с большой вероятностью может неожиданно сорвать куш.

Дева

Для вас в августе сложится благоприятная финансовая ситуация. Девы получат отличную возможность получить повышение и повысить доходы. Девы смогут открыть собственный бизнес, где будут тесно взаимодействовать с обществом и пробовать новое. У этого знака есть шанс наладить какой-то грандиозный процесс, например, открыть большой завод или фабрику.

Козерог

Успешным в финансовом плане будет этот месяц для Козерога. Он сможет осуществить удачные инвестиции, провести удачные встречи с деловыми партнёрами. В этом месяце для вас очень важно, чтобы родные не беспокоили и не отвлекали вас. Это положительно повлияет на вашу работоспособность и поможет заработать больше.

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Автор: Екатерина Пулатова