Кредиты давно являются неотъемлемой частью нашей жизни. С их помощью мы решаем те или иные финансовые задачи. Найти хорошего кредитора не всегда просто, банки слишком требовательны к заемщику, а популярные нынче "быстрые кредиты под 0%" - это, без сомнений, обман чистой воды. Владельцы недвижимости в Киеве могут оформить кредит значительно проще, используя её в качестве залога. Не опасно ли это? На самом деле - нет, кредит под залог по статистике является самым безопасным и выгодным видом сделки. Взять кредит под залог недвижимости в Киеве Вы можете в компании "Кредит 112". Что для этого нужно и какие основные условия – рассмотрим далее.
Где взять кредит под залог недвижимости в Киеве?
Проведите небольшой анализ рынка залогового кредитования в Киеве, и Вы придете к выводу, что самые лучшие условия предлагает "Кредит 112". Компания основана еще в 2005 году силами нескольких частных инвесторов, а на текущий момент их количество достигает нескольких сотен.
Эта компания развивается каждый день, чтобы сделать кредиты доступнее для каждого украинца. Для удобства, Вы можете позвонить по тел: 067 112 5 112, 063 112 5 112 или заказать обратный звонок или зайти на сайт компании и оставить заявку. На сайте кредитора можно воспользоваться удобным кредитным калькулятором, чтобы заранее рассчитать займ, исходя из необходимой Вам суммы, цены залоговой недвижимости, длительности кредитования.
Основные условия:
1. Можно получить кредит под все типы недвижимости: квартира, дом, нежилое помещение, земельный участок;
2. Фиксированная ставка – 1,5% в месяц;
3. Сумма кредита – 80% от стоимости залога;
4. Максимальный размер займа – 30 000 000 гривен;
5. Срок кредитования – 3 месяца – 10 лет.
Оставить заявку на кредит под залог недвижимости в Киеве можно в онлайн режиме (на сайте "Кредит 112") или в главном офисе компании, адрес которой Вы найдете в разделе "Контакты", где также можете получить личную консультацию специалиста.
Почему стоит выбрать "Кредит 112"?
Заемщики по всей Украине выбирают "Кредит 112" каждый день, почему?
● 15-летний опыт специалистов;
● Официальная, нотариально заверенная сделка;
● Прозрачные договора без подводных камней;
● Время ответа на заявку – несколько минут;
● Не нужна справка о доходах;
● Самая низкая процентная ставка на рынке кредитования;
● Самостоятельный выбор графика выплат;
● Выдают займ клиентам с плохой кредитной историей;
● Бесплатная услуга оценки залога;
● Деньги на руки наличными в день обращения.
Как оформить кредит под недвижимость в Киеве?
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