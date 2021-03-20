Кредиты давно являются неотъемлемой частью нашей жизни. С их помощью мы решаем те или иные финансовые задачи. Найти хорошего кредитора не всегда просто, банки слишком требовательны к заемщику, а популярные нынче "быстрые кредиты под 0%" - это, без сомнений, обман чистой воды. Владельцы недвижимости в Киеве могут оформить кредит значительно проще, используя её в качестве залога. Не опасно ли это? На самом деле - нет, кредит под залог по статистике является самым безопасным и выгодным видом сделки. Взять кредит под залог недвижимости в Киеве Вы можете в компании "Кредит 112". Что для этого нужно и какие основные условия – рассмотрим далее.

Где взять кредит под залог недвижимости в Киеве?

Проведите небольшой анализ рынка залогового кредитования в Киеве, и Вы придете к выводу, что самые лучшие условия предлагает "Кредит 112". Компания основана еще в 2005 году силами нескольких частных инвесторов, а на текущий момент их количество достигает нескольких сотен.

Эта компания развивается каждый день, чтобы сделать кредиты доступнее для каждого украинца. Для удобства, Вы можете позвонить по тел: 067 112 5 112, 063 112 5 112 или заказать обратный звонок или зайти на сайт компании и оставить заявку. На сайте кредитора можно воспользоваться удобным кредитным калькулятором, чтобы заранее рассчитать займ, исходя из необходимой Вам суммы, цены залоговой недвижимости, длительности кредитования.

Основные условия:

1. Можно получить кредит под все типы недвижимости: квартира, дом, нежилое помещение, земельный участок;

2. Фиксированная ставка – 1,5% в месяц;

3. Сумма кредита – 80% от стоимости залога;

4. Максимальный размер займа – 30 000 000 гривен;

5. Срок кредитования – 3 месяца – 10 лет.

Оставить заявку на кредит под залог недвижимости в Киеве можно в онлайн режиме (на сайте "Кредит 112") или в главном офисе компании, адрес которой Вы найдете в разделе "Контакты", где также можете получить личную консультацию специалиста.

Почему стоит выбрать "Кредит 112"?

Заемщики по всей Украине выбирают "Кредит 112" каждый день, почему?

● 15-летний опыт специалистов;

● Официальная, нотариально заверенная сделка;

● Прозрачные договора без подводных камней;

● Время ответа на заявку – несколько минут;

● Не нужна справка о доходах;

● Самая низкая процентная ставка на рынке кредитования;

● Самостоятельный выбор графика выплат;

● Выдают займ клиентам с плохой кредитной историей;

● Бесплатная услуга оценки залога;

● Деньги на руки наличными в день обращения.

Как оформить кредит под недвижимость в Киеве?

Хотите взять кредит под залог недвижимости в Киеве? Узнайте больше о данном сервисе на сайте "Кредит 112", где подробно изложены все условия для новых и постоянных клиентов.

Специалисты компании готовы проконсультировать Вас по любому вопросу онлайн в популярных мессенджерах Telegram, WhatsApp и Viber, а также по телефонам +38 (044) 351-66-50 или +38 (099) 112-5-112, +38 (063) 112-5-112, +38(067) 112-5-112.

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Автор: Григорий Бондарь