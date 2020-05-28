Гироборды – выгодная замена городскому транспорту

Гироборды относятся к категории персонального электротранспорта. Конструкция состоит из платформы для ног, которая соединяет два колеса. В некоторых моделях к платформе дополнительно крепится ручка для более комфортной езды. Функционирует устройство от батареи и управляется за счет баланса тела пользователя. В зависимости от модели, подходит для использования только в городе по асфальтированным трассам либо и для грунтовых дорог.

На рынке представлен широкий выбор этих средств передвижения от Robstep Robot Co, BRAVIS, Like.Bike, ROVER, UFT, Smart Balance. Поставщики предлагают гироборды для детей, взрослых и универсальные. Он отличается по цветам, ценам, техническим характеристикам и комплектации. Поэтому подобрать подходящий вариант под личные требования несложно.

Особенности выбора гироборда

Выбирать смарт-транспорт нужно, в зависимости от того, в каких условиях планируется его использовать, а также от возраста и комплекции пользователя. Чтобы купить гироборд, который будет соответствовать ожиданиям, обратите внимание на такие характеристики:

Техническая часть. Взрослому человеку, которому устройство нужно для прогулок, поездок за продуктами или на работу/учебу, рекомендуем обратить внимание на модели с максимальной скоростью 15-25 км/час, запасом хода до 30 км и мощностью мотора 500-1000 Вт. Емкость аккумулятора в таком смарт-транспорте составляет 2200-4400 мАч. Полный заряд восстанавливается за 90-180 минут. Хорошо, чтобы для детей эти показатели были ниже. Это обеспечит лучшую безопасность. Ходовая часть. В зависимости от условий эксплуатации, производители предлагают несколько вариантов размера колес. Считается, что 4,5-6 дюймов подходят ребенку, а подросткам и старшим – 8-12 дюймов. Обратите внимание и на максимально возможную грузоподъемность – может составлять до 150 кг, а также на угол подъема – 15-25 градусов. Если планируете совершать очень длительные поездки, приобретите модель с ручкой. Она существенно снизит нагрузку на колени. Дизайн. Smart-техника сейчас – не только средство передвижения, а и элемент имиджа. Поэтому производящие ее компании позаботились о том, чтобы каждый покупатель подобрал для себя вариант, отражающий его стиль. В каталогах интернет-магазинов и обычных торговых точек найдутся устройства различных форм и всевозможных цветов: от классических черных, белых, красных до кислотных желтых, зеленых, розовых, оранжевых и других. Особенным разнообразием оттенков отличаются детские гироборды. Для взрослых бренды предлагают эксклюзивные модели с дизайнерскими принтами. Дополнительные возможности. Техника часто оснащается LED-подсветкой и встроенными динамиками для проигрывания музыки. Также она может получить дистанционное управлени и иметь специальное приложение для смартфона. С точки зрения практичности такие функции не особенно важны, хотя на цену влияют.

Это не самый технологичный smart-транспорт и выбрать подходящий несложно. Тем не менее, перед покупкой изучите указанные выше характеристики внимательно.

В чем плюсы

Гироборды в Украине пользуются популярностью давно. На них катаются люди практически всех возрастов, что говорит об их универсальности. Кроме этого, электрические средства передвижения экологичны, компактны, практичны в хранении и переноске, приносят пользу для здоровья (тренируют мышцы ног, спины, улучшают осанку) и главное – во многих ситуациях успешно заменяют городской общественный транспорт. Пользователи покупают гироборды, чтобы ездить на работу или учебу, экономя деньги на проезд.

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