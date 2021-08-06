Наступающий год пройдет под влиянием Голубого Водяного Тигра.

Астрологи утверждают, что 2022-й год не будет размеренным и спокойным. Многие люди совершат ошибки, масштаб их последствий у каждого будет индивидуальным. Тигр специально вставляет "палки в колеса", создавая вам обстоятельства, в которых можно научиться быть сильными.

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Когда наступит 2022 год и каким он будет

Наступит год Тигра не 1 января, а 1 февраля и продлится до 21 января 2023 года. Символов года будет два:

дерево - помогает вам быть стабильными;

вода - дарит чувственность, покладистость и творческое развитие.

Хищник пробудит оптимизм и целеустремленность в людях, заставляя их двигаться быстрее к своим мечтам. Это будет заметный контраст по сравнению с уравновешенным и относительно спокойным годом Быка. Революционный Тигр принесет массу перемен и разрушит многие устои.

Читайте такжеНоволуние в августе - когда наступит, что можно и нельзя делатьГод станет инновационным и активным: к власти придут решительные люди, которые изменят все устоявшиеся обычаи и напишут новые правила. Можно сказать, что Тигр покровительствует не тем, кто умеет любить, а тем, кто готов добиваться в жизни желаемых высот.

Тигр считается верным и преданным животным, поэтому, в отличие от обстановки в мире, семья останется в безопасности. Домашний уют, спокойствие, понимание и любовь - вот, чего стоит ждать от 2022-го года.

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Крыса

К тем, кто рожден в год Крысы, Тигр будет благосклонен - целеустремленность грызунов вызывает у хищника уважение, поэтому всячески поспособствует начинаниям, если вы не будете сидеть на месте.

Бык

Тигр испытает Быков на терпение, чем сделает их характер еще тверже и сильнее. Рожденным в год Быка стоит отказаться от спокойствия, рассудительности и безделья, иначе ничего не добьетесь.

Тигр

Здесь и говорить нечего - в 2022-м году вы будете сиять ярче любой звезды. Смело идите вперед к своим целям - удача вам улыбается.

Кролик (Кот)

Несмотря на то, что вы, в целом, не очень любите резкие перемены и больше радуетесь размеренному темпу жизни, наступающий год принесет много хорошего. Вас ждут выгодные предложения, неожиданные приятные обстоятельства, исполнение желаний.

Дракон

Неоднозначный год для тех, кто родился под покровительством Дракона. Скорее всего, рано или поздно вам придется взять себя в руки и закончить неприятные отношения. Вывести предателей на чистую воду и понять, кто есть кто.

Змея

Не совсем благоприятный год - будете все время балансировать между полным провалом и ошеломительным успехом. Единственные Змеи, которые почувствуют год Тигра в положительном ключе - творческие. У вас получится найти вдохновение и создать шедевр.

Лошадь

Тигр откроет возможности для творческого и профессионального развития. Но только тем, кто не побоится заявить о своих амбициях. Если вы будете стремиться оказаться в центре Вселенной - все двери для вас откроются.

Коза (Овца)

Множество испытаний ждет людей, рожденных в год Козы. Резкие перемены в жизни, неприятные события, разочарования и потери. Считайте, что все эти невзгоды посланы вам для укрепления характера. Постарайтесь не размениваться на пустые дела и не оставляйте свободного времени для жалости к себе.

Обезьяна

Используйте грядущий год, как подготовительный этап к будущему. Заложите прочный фундамент на работе, в личной жизни, в материальных вещах. Не ввязывайтесь ни в какие авантюры - это грозит эмоциональной нестабильностью.

Петух

Не пытайтесь конкурировать с Тигром - проиграете. С присущей вам серьезностью продолжайте те дела, которые уже начали, и не затевайте ничего нового.

Собака

Особенно счастливый год для тех, кто родился в год Собаки. Вам откроются новые горизонты, которые ускорят исполнение желаний. Особенно это касается тех, кто работал, не покладая рук. Будьте уверены - в 2022-м году вас ждет успех и признание.

Свинья (Кабан)

Излишнюю активность проявлять не рекомендуется, лучше развить в себе мудрость и рассудительность. Приятные сюрпризы тоже будут, но не стоит ввязываться в какие-либо авантюры.

В чем встречать 2022 год по знакам Зодиака - рекомендации стилистов

Овен

Самый эмоциональный, пылкий и активный знак Зодиака. Наилучшим выбором для новогодней ночи станет платье в цвет шерсти Тигра - оранжевое или красное.

Телец

Уравновешенный и рассудительный знак, поэтому и одеяние следует выбирать в спокойных оттенках зеленого, коричневого или бежевого.

Близнецы

Представители этого знака отличаются открытостью, доброжелательностью и фантазерством, поэтому желтое платье как нельзя лучше подчеркнет особенности характера Близнецов.

Рак

Романтичные и чувственные Раки выгодно будут смотреться в нарядах серебристого, молочного или белого цвета.

Лев

Темпераментные и властные Львы будут блистать в Новом 2022-м году, если выберут для себя платье золотого или оранжевого цвета.

Дева

Элегантность, строгость и своенравие представителей Знака потребует от них наряда с нотками аристократизма. Цвет - коричневый, зеленый, голубой или пастельный желтый.

Весы

Воздушные, мягкие и загадочные Весы идеально будут смотреться в нежно-розовых или нежно-голубых нарядах. Желательно выбрать платье из легких материалов.

Скорпион

Неоднозначный характер Скорпионов и тягу к агрессивно-красному цвету стоит оставить на потом. В новогоднюю ночь выбирайте платья коричневого или оранжевого цвета, чтобы не разгневать решительного Тигра.

Стрелец

Дерзкие, амбициозные и непредсказуемые Стрельцы получат благосклонность Водяного Тигра, если наденут платье серого, синего или фиолетового цвета.

Козерог

Так же, как и Тельцам, Козерогам астрологи рекомендуют остановить свой выбор на платьях глубокого коричневого, зеленого, оливкового, молочного или белого оттенка.

Водолей

Ветренные и творческие Водолеи почувствуют силу Тигра и его покровительство, если создадут свой образ на основе платьев голубого или синего цвета. Альтернатива - оттенки бежевого или шампанского.

Рыбы

Романтичные и загадочные Рыбы предстанут во всей красе в платьях пастельных цветов: зеленый, розовый или бежевый. Наряды в темных оттенках категорически запрещены.

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Автор: Кристина Кащавцева