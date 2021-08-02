Девиз месяца: "Всё в ваших руках"

Август для Близнецов будет активным во всех отношениях. Звезды рекомендуют в последний месяц лета быть более лояльными к близким людям и научиться отпускать то, что вам уже не нужно. Ожидайте большое количество интересных идей и творческих замыслов. Ранее мы рассказывали о том, какой знак Зодиака самый везучий. Близнецы, между прочим, заняли первое место в этом рейтинге.

Гороскоп карьеры на август 2021

Август подарит представителям знака большое количество идей. В период с 1 по 12 число лучше фиксировать все важные мысли, чтобы не метаться “меж двух огней”. Такая тактика поможет вам сохранить креатив и в будущем обратиться к нему, как к спасательному кругу.

Читайте такжеКалендарь 2022 года: какие будут праздники и выходные дни в УкраинеС 16 по 20 августа лучше всего занять активную жизненную позицию. Возможно, от руководства поступит множество интересных предложений.

Вторая половина августа ознаменуется переменами в работе. Учитесь полагаться только на себя и не искать себе лидеров. Влияние Марса может привести к травмам - будьте осторожны.

В целом, с финансовой стороны август будет размеренным - никаких крупных растрат, как и “бонусов”, не будет.

Гороскоп любви на август 2021

В период с 1 по 10 августа Близнецы будут чувствовать себя “на коне”. Отношения легко перетекут из дружеских в любовные и наоборот, если вы измените тактику поведения. Постарайтесь не потерять голову от таких поворотов судьбы, иначе потеряете все полученные блага.

Одиноким Близнецам звезды сулят новые знакомства с 12 августа. Некоторые из них вам захочется продлить. Но есть и другая сторона медали - в последний месяц лета придется завершить отношения, которые давно изжили себя. Поэтому для Близнецов в отношениях нередки будут случаи болезненных расставаний. Не печальтесь - учитесь отпускать людей и не торопите события.

Семейные Близнецы смогут укрепить свой брак с помощью совместного досуга. Идеальный вариант - поход в кино, театр или музей.

Гороскоп здоровья на август 2021

Невиданная энергия появится у Близнецов в начале месяца. Тяга к активным тренировкам не пройдет даром - довольно скоро вы увидите ошеломляющие результаты. Старайтесь делать упор на упражнения для мышц спины.

10 и 11 августа лучше заставить себя заниматься спортом. В этот период на вас особенно сильно действует Луна, поэтому нерастраченная энергия может обернуться катастрофой.

В третьей декаде месяца велико влияние Марса, поэтому риск получить травму резко возрастает. Будьте осторожны на работе, за рулем, во время отдыха. Отложите экстремальный досуг и не начинайте ничего нового.

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Автор: Кристина Кащавцева