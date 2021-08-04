Девиз месяца: "Накапливайте силы и потенциал"

Астрологи утверждают, что в конце лета Девы будут находиться в "режиме ожидания", так как осенью их ждут серьезные изменения. Кроме того, представителей знака окутают эмоциональные переживания. Следите за своими чувствами, чтобы такая ситуация не выбила вас из колеи. Ранее мы открыли секрет, почему Девы входят в рейтинг знаков Зодиака, которых очень сложно любить.

Гороскоп карьеры в августе 2021

Первая половина августа пройдет в решении проблем юридического характера: оформление бумаг, подписание договоров, посещение государственных инстанций. Это особенно касается тех Дев, у которых есть свой бизнес. Если же вы наемный сотрудник, то постарайтесь действовать в рамках закона, чтобы не нажить себе проблем.

С 10 по 17 августа лучше избегать крупных сделок и сомнительных вложений средств. Риск того, что вы потеряете деньги, очень велик. Лучше отложите все фундаментально важные вопросы на потом.

Особенно удачным для Дев, которые задействованы в научной сфере, будет период с 11 по 20 августа. Вы сможете подвести итоги, защитить диссертацию и получить желаемый результат от своих трудов.

К третьей декаде месяца ситуация улучшится и денежный поток стабилизируется.

Гороскоп любви в августе 2021

Одиноким Девам звезды советуют отложить свидания на вторую декаду августа Даже если у вас есть претенденты, лучше вернуться к ним после 14 августа, когда на вас будет влиять Венера. До конца лета продлится ваш личный фестиваль любви и страсти, от поклонников не будет отбоя.

Читайте такжеАстрологи рассказали, у кого из знаков Зодиака брак вызывает отвращениеДевы, у которых есть партнер, будут искушены желанием найти во второй половинке ворох недостатков или усомниться во взаимности чувств. Мы понимаем, что вы знатные педанты, но в августе стоит отодвинуть это качество и стараться говорить только о хорошем.

То же самое касается и семейных Дев. Компромисс - ваш лучший друг на август. Помните о том, что дом - главная ваша ценность. Учитесь слышать друг друга.

Гороскоп здоровья в августе 2021

С 1 по 9 августа на вас будут негативно влиять Лунные Узлы, поэтому перестаньте взаимодействовать с теми, кто вас раздражаетесь. Игнорирование этого совета приведет к обострению хронических болезней.

Если вы давно хотели заняться спортом или танцами, то период с 11 по 22 августа - лучшее время для этого. Питайтесь правильно и высыпайтесь - ежедневно не менее 7 часов.

В третьей декаде месяца лучше не обращаться ни к каким врачам. Высока вероятность, что вам попадется неквалифицированный специалист. Нетрадиционная медицина - тоже не ваш вариант. Поход в больницу лучше перенести на середину августа или начало сентября.

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Автор: Кристина Кащавцева