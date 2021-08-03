Девиз месяца: "Держитесь выбранного пути".

Последний месяц лета открывает много возможностей для духовного роста огненным представителям знака. У Львов появится много возможностей для развития. Постарайтесь не упускать шансы судьбы и не поддаваться лени. Ранее мы рассказывали о том, кто из знаков Зодиака самый счастливый. Львы, естественно, в этом списке присутствуют.

Гороскоп карьеры в августе 2021

В первой декаде месяца на Львов будет влиять Меркурий, поэтому работоспособность повысится до максимального предела. Несмотря на некоторые споры с коллегами, у вас получится извлечь максимум пользы из своей деятельности. Некоторые Львы будут расширять сферу влияния, могут начать дополнительное образование. Особенно удачливым будет август для тех Львов, что работают в сфере IT, физики, математики, инженерии и любой другой технической отрасли.

С 10 по 21 августа будьте осторожны - козни врагов могут разрушить все ваши старания. Смиритесь - в жизни встречаются не только друзья. Не переживайте - после 21 августа ситуация стабилизируется.

Владельцы собственного бизнеса получат возможность заключения выгодных сделок и открытия новых предприятий. Помните, что движение и труд - гарантия успеха на профессиональном поприще.

Август для Львов будет весьма неплохим - больших растрат не предвидится, а деньги будут поступать регулярно.

Гороскоп любви в августе 2021

Несмотря на то, что основные силы Львов будут брошены на достижение успеха в профессии, любовная сфера не останется без внимания.

С 16 августа звезды сулят большое количество поклонников, эмоций и соблазнов. До 23 августа Львы будут кружиться в танце страстей, но ни один из этих мимолетных романов не приведет к серьезным отношениям. Наслаждаясь происходящим, постарайтесь не растрачивать себя по мелочам.

Читайте также3 августа 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьЛьвам, которые состоят в отношениях, необходимо внимательнее относиться к своему партнеру. Несколько задушевных вечеров, проведенных в беседах, помогут решить все проблемы и “перевернуть” жизнь в лучшую сторону.

Представители знака в браке должны больше времени уделять быту. Устройте поездку в магазин с декором для дома или запланируйте небольшой ремонт. Такая тактика поможет укрепить союз и сблизиться с партнером.

Гороскоп здоровья в августе 2021

Последний месяц лета станет исцеляющим, многие прошлые недуги уйдут, будто их и не было.

Тем не менее, нужно быть осторожными: в период с 1 по 14 августа возможны боли в мышцах. Чаще принимайте расслабляющие ванны и посетите остеопата, чтобы быстро решить проблему.

С 16 по 23 августа - идеальный период, чтобы заняться кожей и волосами. Если планируете поход к врачу - записывайтесь на 16 или 17 августа. Эти даты считаются наиболее благоприятными.

В конце месяца на Львов будет влиять Черная Луна, поэтому следите за своими мыслями. Не завидуйте и не излучайте негатив - все скверные эмоции вернутся вам сторицей, чаще всего - в виде болезни.

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Автор: Кристина Кащавцева