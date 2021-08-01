Девиз месяца: "Действуйте и у вас всё получится!"

В последний месяц лета Овны вынуждены будут метаться между карьерой и семьей. Для того, чтобы все успеть, проявите смекалку и изобретательность. Если правильно расставлять приоритеты, можно изменить жизнь к лучшему. Главное - не бояться делать выбор и быть самостоятельным.

Ранее мы рассказывали, как на Овнов повлияет Меркурий во Льве с 28 июля.

Гороскоп карьеры на август 2021

В первой декаде месяца Овны получат заманчивые предложения по работе. Продумайте всё и не спешите с принятием решений. Понедельник (9 августа) станет решающим днем в вопросах работы и карьеры.

До 13 числа есть время посоветоваться и подумать, но с 16 августа будьте осторожны - многие советы, на самом деле, пустые. До 20 числа взаимодействуйте только с проверенными людьми.

Совет от астрологов: попробуйте всю сказанную похвалу монетизировать. Тогда поймете, есть ли смысл менять работу, и действительно ли вас так ценит руководство. Среда (25 августа) - благоприятный день для перемен. Покровительство Урана поможет целеустремленным и амбициозным людям.

Финансовая ситуация, в целом, будет положительной благодаря предыдущему опыту. Расходы тоже появятся, но приятные - на отдых и семью.

Гороскоп любви на август 2021

В первой половине месяца вы будете купаться во внимании симпатичных вам людей. Присмотритесь и проанализируйте эмоции - возможно, среди них есть близкий по духу человек.

Читайте такжеЛунный календарь снов на август - значения сновидений на каждый деньЕсли у вас уже есть пара - самое время внести в отношения нотку новизны. Партнер, конечно, не сразу воспримет это правильно, но не переживайте - перемены никому не даются легко, даже если приятные.

Со второй половины августа начнутся проблемы с родней. До 23 числа рискуете много ссориться, но затем все резко наладится и забудется, как страшный сон.

Гороскоп здоровья на август 2021

Этим летом вы, как никогда, бодры и полны энергии. Подумайте, возможно, вам стоит немного отдохнуть и отправиться к морю. Если вы давно хотели заняться спортом - сейчас лучшее время.

Хороший иммунитет и общий тонус организма защитят вас от болезней, даже если вы часто контактируете с зараженными людьми. Тем не менее, звезды рекомендуют быть осторожнее с едой, чтобы не нагружать ЖКТ.

С 13 по 21 августа не стоит делиться с другими людьми своими переживаниями о здоровье. Люди будут давать вам противоречивые советы, к некоторым из них вы прислушаетесь, а потом придется “разгребать” неприятные последствия.

25 и 26 августа - благоприятные дни для ухода за собой и различных косметологических процедур.

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Автор: Кристина Кащавцева