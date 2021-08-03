Девиз месяца: “Дорогу осилит идущий”

Для представителей водного знака август станет переломным месяцем. Он будет своеобразным прощанием с негативным прошлым ради светлого будущего. У вас будет возможность раскрыть свои интеллектуальные способности и сделать шаг вперед по карьерной лестнице. Ранее были названы знаки Зодиака среди женщин, на которых чаще всего женятся мужчины.

Гороскоп карьеры в августе 2021

В первой декаде месяца у вас будет столько работы, что думать ни о чем другом не придется. Более того, именно профессиональные успехи помогут вам пережить потрясения в других сферах жизни. Упорный труд приведет не только к улучшению материального положения, но и к карьерному росту.

5 и 6 августа стоит воздержаться от язвительных замечаний в адрес коллег. Сделайте вид, что вы не замечаете чужих ошибок, иначе есть риск поссориться с сотрудниками.

Особенно удачным будет месяц для Раков, которые работают в сфере рекламы, маркетинга и СМИ. С 13 августа появится возможность организации поездок, презентаций и конференций.

В финансовом плане месяц нельзя назвать стабильным - будет множество расходов на семью и близких, но к концу августа ситуация наладится.

Гороскоп любви в августе 2021

Влюбленные Раки в начале месяца будут часто ссориться. Причины - былые проблемы и нерешенные вопросы. Постарайтесь держать эмоции под контролем и обсуждать ситуацию с точки зрения рационализма.

Во второй декаде августа семейные Раки также станут участниками конфликтов из-за того, что вторая половинка не чувствует вашей заботы. Решить проблему можно, подарив партнеру какую-нибудь безделушку или организовав совместный досуг. В спокойном откровенном разговоре получится объяснить человеку, почему вы так мало уделяете внимания семье.

Читайте такжеЛунный календарь на август 2021: благоприятные и неблагоприятные дни по лунному циклуНаиболее благоприятное время для личной жизни - третья декада месяца. Звезды рекомендуют Ракам отправиться в путешествие. Такая поездка сплотит вас с близкими.

С 23 августа представители знака будут купаться во внимании противоположного пола. В изобилии эмоций есть риск упустить нужного человека. Будьте внимательны к знакам судьбы. Тем не менее, серьезные отношения в августе лучше не начинать из-за быстрой смены настроения и приоритетов.

Совет месяца: разберитесь в себе и в том, что вам нужно, дабы не разочаровать партнера и не потерять время.

Гороскоп здоровья в августе 2021

С 1 по 11 августа уделите особое внимание глазам. Если хотите посетить офтальмолога, то 5 и 6 августа - наиболее благоприятные для этого дни.

Повышенная работоспособность будет наблюдаться с 13 по 23 августа из-за сильного влияния Меркурия. Это лучшее время, чтобы реализовать профессиональные амбиции или сходить в тренажерный зал.

С 24 по 31 августа может нарушиться работа почек, поэтому следите за количеством выпитой жидкости за день. Врачи рекомендуют выпивать не менее 1.5л. воды. Откажитесь на время от заправок, консервов и полуфабрикатов. Найдите время и сделайте УЗИ, чтобы знать о состоянии здоровья.

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Автор: Кристина Кащавцева