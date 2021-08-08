Девиз месяца: "Творческий подход к делам - залог успеха".

Астрологи говорят, что Рыбам в августе будет сложно из-за нечеловеческой нагрузки. Аврал на работе и в других делах заставит "отодвинуть" личную жизнь на второй план. Переживать не стоит - всему свое время. Все ваши надежды и желания обязательно сбудутся, если правильно их формулировать.

Ранее мы рассказывали о том, какое желание загадать, когда падает звезда. Эти знания пригодятся тем, кто хочет попросить помощи у Вселенной, когда наступит звездопад Персеиды.

Гороскоп карьеры в августе 2021

В первой декаде месяца Рыбы попадают под влияние Нептуна и Плутона. Это сулит успех в рабочих делах. Особенно прогноз касается представителей знака, чья профессиональная деятельность связана с IT или творчеством. С 1 по 7 а также с 9 по 20 августа у вас будет тысяча возможностей, чтобы продемонстрировать свои таланты.

Рыбы, которые работают в сфере менеджмента, торговли или бизнеса, будут часто проводить удачные деловые встречи и заключать сделки, чем вызовут благосклонность начальства.

С 21 августа Вселенная пошлет вам много новых открытий, но, скорее в области мировоззрения. Возможно, вам удастся найти дело всей жизни и развиваться в нем.

Гороскоп любви в августе 2021

Звезды предрекают отсутствие времени на личную жизнь. Одинокие Рыбы вынуждены будут довольствоваться легким флиртом вместо пучины страстей. Причина - высокая загруженность на работе.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые помогут в самый сложный мигТе, кто успел обзавестись второй половинкой, получат больше радости. На вас тоже повлияет нехватка времени, но получится балансировать между работой и личной жизнью. 14 и 15 августа на Рыб будет влиять Луна, поэтому используйте выходные, чтобы насладиться романтическими свиданиями.

Семейные Рыбы почувствуют опору и поддержку от партнера. Он станет вашим надежным плечом в этом месяце. Возможно, вам придется решать проблемы кого-то из близких, но они не будут существенными.

Гороскоп здоровья в августе 2021

В период с 1 по 10 августа лучше начать заниматься йогой или другими восточными практиками. Если нет возможности обратиться к инструктору - используйте видеоуроки.

С 12 по 22 августа возможно ухудшение самочувствия, апатия и сонливость. Это обусловлено пагубным влиянием Меркурия. Для того, чтобы восстановиться, будьте ближе к природе - идите в лес или на речку. Желательно, чтобы деревья были сосновые.

Третья декада месяца станет удачным временем для того, чтобы провести ревизию холодильника. В это время ваш ЖКТ будет особенно уязвим, так что смело выбрасывайте продукты, у которых истек срок годности, чтобы они не стали причиной отравления.

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Автор: Кристина Кащавцева