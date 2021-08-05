Девиз месяца: "Будьте активными, креативными и инициативными".

Астрологи утверждают, что в августе Скорпионы получат сотню возможностей для развития. Не упускайте ни одну из них, старайтесь использовать все шансы судьбы. Поборите свою лень и страх, тогда у вас получится достичь желаемых результатов. Ранее астрологи назвали самые завистливые знаки Зодиака

Гороскоп карьеры в августе 2021

С 1 по 13 число Скорпионы, у которых есть свой бизнес, попадут под негативное влияние Солнца. С 11 августа вам придется расширять круг полезных знакомств: заключать сделки, подписывать договора, развивать собственное дело всеми доступными путями. Все затраченные усилия окупятся вдвойне, особенно у тех представителей знака, деятельность которых связана с разработкой чего-либо.

Те Скорпионы, которые работают в государственных учреждениях, должны будут много общаться с руководством вплоть до 22 августа. Коварный Плутон даст вам не совсем надежных людей, но вскоре ситуация наладится. С 23 августа начальство оценит ваши старания и вознаградит за них.

В финансовом плане месяц окажется стабильно-благоприятным, деньги будут поступать регулярно и в больших количествах.

Гороскоп любви в августе 2021

Звезды говорят, что у Скорпионов личная жизнь в августе отойдет на второй план из-за высокой загруженности на работе.

Читайте такжеТри знака Зодиака будут любить вас больше жизни - астрологиВ первой декаде месяца романтические контакты будут вам, скорее, в тягость. Радости они не принесут - захочется сбежать. Вторая декада (с 14 числа) сулит чувство любопытства по отношению к новым знакомым. И в таком режиме Скорпионы будут существовать до 26 августа. Возможен роман с коллегой по работе, но он окажется, скорее, забавным, чем серьезным.

Семейные Скорпионы получат благосклонность звезд и окажутся в атмосфере уюта и любви со своими близкими. Схожесть взглядов на мир сблизит вас с партнером. 18 и 19 числа возможно улучшение взаимоотношений с родственниками. Для того, чтобы это предсказание сбылось, купите им милую безделушку.

Гороскоп здоровья в августе 2021

Лев - недружественный знак для вас, а период с 1 по 13 августа пройдет под его влиянием. Лучше всего немного развеяться - сходить куда-то с друзьями или посетить концерт. Эмоциональная перегрузка может вызвать психосоматическое заболевание.

Вторая декада месяца - с 14 по 23 число - лучшее время для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. Звезды рекомендуют делать зарядку и обогатить рацион продуктами с высоким содержанием витамина D.

В конце августа у Скорпионов может проявиться интерес к народной медицине. Астрологи считают, что вместо того, чтобы обращаться к целителям, нужно попробовать освоить навык самостоятельно. Тогда в будущем у вас получится лечить не только себя, но и людей.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева