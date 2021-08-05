Девиз месяца: "Работайте на будущее уже сегодня".

Астрологи считают, что именно последний месяц лета станет для Стрельцов точкой опоры, с помощью которой они смогут перевернуть Землю. Продумывайте план действий до мелочей, это уменьшит количество ошибок в будущем. Ранее мы говорили о том, что Стрелец входит в рейтинг знаков Зодиака, которые никогда не женятся.

Гороскоп карьеры в августе 2021

С 1 по 13 августа ваши интересы будут сопряжены с интересами коллег. Многие ваши "соратники" по службе откроются с лучшей стороны и помогут достичь новых успехов в работе.

Вторая декада сулит представителям огненного знака необходимость осторожно относиться к деньгам - влияние Нептуна нельзя назвать благоприятным. До 21 августа лучше не брать денег в долг и на хранение, ничем хорошим это для вас не закончится.

С 16 по 25 августа ожидайте множество рабочих поездок, командировок и деловых встреч. Вникайте в то, что вам рассказывают - это шанс извлечь для себя пользу. Сначала вам будет казаться, что все труды напрасны и не интересны, но уже осенью Стрельцы соберут плоды от своей деятельности.

Финансовый сектор для огненных Стрельцов проходит под знаком "+" - деньги будут и много.

Гороскоп любви в августе 2021

Астрологи обещают, что именно в августе Стрельцы встретят необычных и самодостаточных людей. Их жизненная позиция напрямую повлияет на ваши взгляды и заставит посмотреть на жизнь иначе. Случайная встреча вполне может перерасти в продолжительный роман, но держите себя в руках.

Читайте такжеГороскоп для Скорпиона в августе - астропрогноз в любви, здоровье и карьереС 23 августа Стрельцы, у которых уже есть отношения, смогут привнести новизну в союз с партнером. У вас получится посмотреть на человека по-другому, обнажая в нем приятные черты, которых раньше вы не замечали.

Семейные Стрельцы будут отличаться невиданной требовательностью к детям и родственникам. Остановиться в этих проявлениях помогут бабушки и дедушки. Помните о том, что идеальных людей не существует и старайтесь видеть в домочадцах только лучшее.

Гороскоп здоровья в августе 2021

В начале месяца на Стрельцов будет влиять Уран и Сатурн, поэтому никаких изменений в плане здоровья не предвидится. Если вы чувствовали себя хорошо в июле, то в августе всё так и останется. Астрологи рекомендуют больше спать, чтобы восстанавливать силы.

С 13 по 23 августа представители знака могут стать добычей для вирусов. Соблюдайте правила гигиены, старайтесь не находиться в толпе и не совершайте длительных поездок. Дополнительно звезды советуют пропить курс витамина С.

В третьей декаде месяца на вас будет влиять Венера, поэтому вкусовые предпочтения также могут измениться. Ранее любимые блюда покажутся невкусными и наоборот. Старайтесь менять рацион постепенно, чтобы не спровоцировать бунт со стороны ЖКТ.

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Автор: Кристина Кащавцева