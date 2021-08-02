Девиз месяца: "Мой дом – моя крепость"

В августе ваши доходы заметно повысятся, но это приведет к необдуманным тратам. Звезды рекомендуют сосредоточиться на контроле и планировании. Также третий месяц лета принесет много удачных поездок и романтических встреч. Будьте осторожны - не утоните в эмоциях.

Кстати, Телец вошел в рейтинг знаков Зодиака, на которых деньги так и будут сыпаться в августе.

Гороскоп карьеры на август 2021

Финансовый поток откроется в августе для Тельцов - вы будете больше работать и больше зарабатывать. После 21 числа лучше приумерить пыл - ситуация потребует экономии энергии. За первые 20 дней месяца вы накопите достаточно “бонусов” и не стоит тратить их все сразу.

Ваши амбиции не останутся незамеченными - вполне возможно, что руководство предложит новую должность или повышение оклада.

28 и 29 августа старайтесь не принимать важных решений - будете находиться под влиянием Луны. Лучше отложить на неделю. Если ситуация требует мгновенной реакции - рискните, это всё же лучше, чем стоять на месте.

Гороскоп любви на август 2021

Тем Тельцам, кто находится в поиске второй половинки, радоваться нечему - до 21 августа вас окутает одиночество. Влияние Луны не даст возможности найти пару. Зато в последней декаде месяца на ваш обрушится настоящая удача - Марс даст сигнал к активным действиям. Не упустите шанс!

Тельцы, которые уже обзавелись отношениями, весь август проведут под эгидой стабильности. Партнер не торопится в ЗАГС, но и от вас не бежит. Размеренное течение - ваш главный “козырь” в конце лета.

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на август 2021: самые подходящие дни для смены образаСемейные представители знака получат гармонию и уют в доме. Поищите дела, которыми можно заняться совместно - это отличный способ укрепить брак.

В целом, август для Тельцов станет умеренным месяцем. Хотя, многих из вас ждут перемены в сфере строительства - ремонт или облагораживание жилища. С 19 августа можно будет отдохнуть и посвятить время семье.

Гороскоп здоровья на август 2021

С 1 по 9 августа - лучшее время, чтобы заняться профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы. Уменьшайте количество соли в рационе, не употребляйте спиртное и ешьте продукты, богатые калием.

“Спорт - это жизнь!” - девиз второй декады месяца. Если хотите бросить курить, начать правильно питаться и заниматься спортом, но не можете - сходите к психологу. Он найдет причину деструктива и поможет избавиться от негативных установок.

С 21 по 31 августа уделите особое внимание зубам - при возникновении проблем сразу идите к стоматологу. Сделать это лучше всего 28 или 29 августа - это самые благоприятные дни для профилактического осмотра и лечения.

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Автор: Кристина Кащавцева