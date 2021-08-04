Девиз месяца: "Отделяйте своих от чужих"

В августе Весам придется серьезно задуматься о том, кто их окружает. Навык отделять чужих от своих пригодится в будущем. Обращайте внимание на поведение своих знакомых, тогда вам будет проще избавиться от недоброжелателей. Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака самые обидчивые.

Гороскоп карьеры в августе 2021

В первой декаде месяца стоит сосредоточиться на важных делах. Постарайтесь разделить задачи на главные и второстепенные, занимайтесь только тем, что действительно важно. Такая тактика поможет завоевать расположение начальства.

С 13 по 17 число велик риск погрязнуть в конфликтах и ухудшить взаимоотношения с коллегами. К счастью, пик влияния Лунных Узлов приходится на 14 и 15 августа (суббота и воскресенье), поэтому серьезных неприятностей получится избежать. Также, начиная со второй половины августа, звезды предсказывают крупные траты денег. Если это касается работы - ничего страшного, но личные финансовые вложения лучше контролировать.

Сатурн будет влиять на Весов с 23 августа, что означает необходимость отложить дальние поездки. Лучше в этот период никуда не двигаться - стационарная позиция благоприятно скажется на финансовой сфере.

Гороскоп любви в августе 2021

Одинокие представители знака с 1 по 7 августа не найдут вторую половинку. Астрологи утверждают, что все поиски окажутся напрасными, поэтому лучше направить энергию на шоппинг, ремонт или хобби.

Читайте также4 августа: народный праздник сегодня, что можно и нельзя делатьВлюбленные Весы получат благосклонность Вселенной, начиная с 17 числа. Тот, к кому вы испытываете чувства, скорее всего - ваш человек. Особенно это касается представителей знака, родившихся в октябре. В целом. вся вторая декада августа подходит для заключения брака, совместных поездок и романтических встреч.

Весы, которые находятся в браке, должны уделять больше времени семьи. Звезды напоминают, что ваша вторая половинка - защита и поддержка. Постарайтесь не разбить лодку любви о скалы сплетен, будьте внимательны к тому, что говорят люди.

Гороскоп здоровья в августе 2021

С 1 по 7 августа усилится метеочувствительность. В указанные дни постарайтесь меньше нагружать организм и не терпите боль. Примите обезболивающее, отдыхайте и пейте травяные чаи, чтобы улучшить самочувствие.

Во второй декадемесяца старайтесь не реагировать на внешние раздражающие факторы, иначе хронические недуги обострятся.

В период с 17 по 31 августа могут возникнуть проблемы с печенью, особенно у тех Весов, которые уже с этим сталкивались. Астрологи рекомендуют исключить из рациона жирную и острую пищу. Уменьшайте количество сладкого. Если хотите сходить к врачу, то 21 и 22 августа - наиболее благоприятные дни для этого.

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Автор: Кристина Кащавцева