В предсказаниях карт Таро люди ищут тайные послания и разгадывают свою судьбу.

Издавна люди пытались заглянуть в свое будущее и узнать судьбу. Для этого мы гадаем по звездам, составляем лунный календарь на месяц и смотрим в карты. УНИАН подготовил гороскоп по картам Таро для каждого из знаков зодиака.

Овен

Карта месяца: Влюбленные

В августе вас ждет отличный отдых, если вы, конечно, его себе организуете. Очень удачный месяц для отпуска и путешествий. Овнам в этот период предстоит сделать выбор между долгом и сердцем. Это будет непросто, но всё сложится удачно. В августе вас ждут яркие чувства и искренняя любовь.

Телец

Карта месяца: Десятка пентаклей

Эта карта призывает вас настроиться на семью, сблизиться с родными. Проведайте родителей или далеких родственников. Планировать отпуск лучше с семьей. Многих Тельцов ждет переезд или ремонт в доме. В конце месяца вы можете почувстововать себя в тупике в рабочей сфере. Расслабьтесь и ждите подсказку от вселенной.

Близнецы

Карта месяца: Колесница

Близнецы почувствуют большой прилив энергии и сил. Карты предсказывают вам удачное путешествие, полное удовольствия. Если спланировать далекую поездку не получается – попробуйте выбраться на пикник или в лес. В последнюю неделю месяца вы почувствуете желание изучить что-то новое или познакомиться с иностранцем.

Рак

Карта месяца: Девятка пентаклей

Эта карта обещает улучшение финансового состояния, но оно не упадет вам с неба. Для этого придется взять дополнительные обязанности или устроиться на подработку. Так вы сможете заработать на приличную заначку. В августе рекомендуется укреплять отношения и заводить друзей.

Лев

Карта месяца: Маг

Читайте такжеЛунный календарь снов на июль 2021: подробное значение снов и предостереженияЭта карта говорит вам, что судьба полностью в ваших руках. Львам предоставится возможность изменить в себе то, что вам не нравится. Возможно, вы хотите избавиться от вредной привычки или сбросить лишний вес. Это удачный месяц для любых спортивных тренировок.

Дева

Карта месяца: Отшельник

Девам в этом месяце остро необходим отдых. Желательно – как можно дальше от городской суеты и всех знакомых. Вам нужно побыть наедине с собой и разобраться в собственных мыслях. Рекомендуется провести несколько дней без интернета и телевизора.

Весы

Карта месяца: Туз мечей

В августе вас будет преследовать невероятная удача. Даже в самых сложных ситуациях вам обязательно повезет. В этом месяце чаще прислушивайтесь к советам друзей. В конце месяца голова будет переполнена новыми идеями и планами. Возможны проблемы со здоровьем.

Скорпион

Карта месяца: Тройка жезлов

Скорее всего вас ждет новая работа, особенно если вы давно ее искали. В этом месяце вам нужно быть настойчивее и упорнее. Не время расслабляться и отдыхать. Трудолюбивые Скорпионы достигнут большого успеха. Поработать нужно и над своими отношениями.

Стрелец

Карта месяца: Паж пентаклей

Это прекрасный месяц для обучения. Запишитесь на курсы или семинар, развивайтесь в своей сфере. Читайте больше книг. Карты советуют вам расширять кругозор и обучаться даже во время отдыха. Очень хороший месяц для творческих Стрельцов. Вы обязательно реализуете себя.

Козерог

Карта месяца: Король пентаклей

Читайте такжеДеньги так и будут сыпаться: знаки Зодиака, которые смогут разбогатеть в августеЭта карта обещает вам хорошее чутье и целеустремленность. Доверяйте своей интуиции и поступайте так, как велит сердце. Даже если этот поступок нетипичен для вас – вы не пожалеете. На работе вы сможете проявить лидерские качества. В любовных отношениях может возникнуть ревность.

Водолей

Карта месяца: Туз кубков

Это карта любви и романтики. Одинокие Водолеи встретят любовь с первого взгляда, а у представителей знака в отношениях вспыхнет небывалая страсть. Карты призывают вас уважать границы партнера и его желания. Это также удачный месяц для поиска друзей.

Рыбы

Карта месяца: Умеренность

Карта призывает Рыб бережно относиться к своему здоровью. Вам нужно пересмотреть свой режим дня и привычке. В августе будет непостоянным как физическое самочувствие, так и ментальное. Постарайтесь избегать стресса. Хороший месяц для поиска работы и переезда.

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Автор: Екатерина Пулатова