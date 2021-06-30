Издавна люди ищут свою судьбу в колоде карт.

Карты Таро - это мудрые провидцы, которые рассказывают нашу судьбу и предостерегают от неприятностей. Издавна в картах Таро люди искали послания, которые помогали им толковать будущее. УНИАН подготовил таропрогноз на второй летний месяц для всех знаков.

Овен

Карта месяца: Паж пентаклей

Июль однозначно будет успешным месяцем для Овна. Вам удастся успешно проявить себя в повседневных делах, разрешить конфликты и добиться поставленных целей. Будут в вашей жизни и перемены, но в основном приятные. Особенно удачно сложатся дела в вашем хобби.

Телец

Карта месяца: Королева кубков

Эта карта указывает на то, что в июле вам будет покровительствовать близкая женщина: мама, сестра или подруга. К ней вам следует обращаться с советами и просьбами. В этом месяце вы будете слегка наивны в сфере финансов и здоровья. Удачный месяц для общения с родителями.

Близнецы

Карта месяца: Туз пентаклей

В июле вы получите искреннее удовольствие от своей работы. Это хороший месяц для достижения карьерных целей и налаживания отношений с коллегами. Наступает плодородное время, но нужно потрудиться. Все начинания закончатся успешно.

Рак

Карта месяца: Луна

Читайте такжеИх ждет удача и богатство: астрологи назвали главных счастливчиков июляУ Раков появился личный недоброжелатель. Будьте осторожны и рассудительны. Разумно обращайтесь с финансами, подготовьте заначку. Не нужно рисковать и геройствовать. Ваш конкурент может испортить дела. Возможно напряжение в любовной сфере.

Лев

Карта месяца: Император

В июле у вас появится шанс познакомиться с важными и влиятельными людьми, которые в будущем смогут решить ваши проблемы. Не разрывайте связь с новыми знакомыми в этом месяце. Все начатые дела в июле важно доводить до конца, иначе вас ждет неудача.

Дева

Карта месяца: Колесо фортуны

Девы в этом месяце переживут множество перемен в лучшую сторону. Это может быть повышение в карьере, финансовый успех или новый яркий роман. Возможно знакомство с человеком, с которым будут долгие и счастливые отношения. Карта призывает Дев не боятся перемен и не отступать назад.

Весы

Карта месяца: Шестерка жезлов

Эта карта символизирует успех в карьере. Особенно успешно пройдут деловые поездки. В других сферах жизни вас также ждет успех. В жизни Весов началась белая полоса. Энергии у вас будет много, нужно лишь правильно ею распорядится. Если Весы пережили длительное трудное испытание, в июле вы почувствуете облегчение.

Скорпион

Карта месяца: Верховная жрица

Эта карта предвещает знакомство с влиятельными и важными людьми, которые сыграют важную роль в будущем. Ваша романтическая жизнь сейчас неустойчива. Вам нужен партнер, с которым вы чувствуете родство и духовную близость. Без этого счастливые отношения не получатся.

Стрелец

Карта месяца: Звезда

Звезда означает цель, что ведет вас по жизни и освещает путь. Это предзнаменование подскажет вам, как жить дальше. В этом месяце Стрельцы могут достигнуть своей заветной цели или значительно переосмыслить её. Эта карта отражает невыполненные мечты, которым вам нужно следовать.

Козерог

Карта месяца: Шестерка жезлов

Козерогов ждет карьерный успех и новые финансовые поступления. Ваши профессиональные заслуги получат достойное внимание. Любые начинания успешно реализуются. Очень удачный месяц для поиска работы или подработки.

Водолей

Карта месяца: Восьмерка пентаклей

Июль будет для Водолеев успешным месяцем, но одновременно очень занятым. Карта предвещает полезные знакомства и успехи в работе, но для этого придется много трудиться. Очень важно для вас не недооценивать себя и свои возможности. Эта карта также предупреждает Водолеев не совершать необдуманных поступков.

Рыбы

Карта месяца: Тройка кубков

Карта символизирует благополучие в любви. В вашей жизни наступил очень романтичный период. Одинокие Рыбы сумеют привлечь внимание человека, который вам симпатичен. Рыбам в отношениях рекомендуется совершить совместную поездку с вашей половинкой.

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Автор: Екатерина Пулатова