Пиво, вино или скотч – в компании с каким напитком предпочитают расслабляться знаки Зодиака и как ведут себя после того, как пропустят грамм сто, рассказали астрологи.

Гороскоп знает всё, даже то, как пьют знаки Зодиака и что именно они пьют. Какой алкоголь именно ваш по знаку Зодиака и как стоит вести себя с вами в выпивающей компании – рассказали астрологи.

Рыбы любят алкогольные эксперименты, хотя предпочтение зачастую отдают абсенту. Вот только, стоит им выпить, их настроение начинает скакать, как на волнах – так что окружающим лучше не спорить и лишний раз вообще не трогать представителей этого знака, если те подшофе.

Водолей, словно славный пират, обожает ром. Они способны долго не пьянеть и выглядеть практически адекватными людьми – но если алкогольная норма превышена уже критически, то они способны устроить революцию мировых масштабов.

Козерог, если верить гороскопу, предпочитает шотландский виски. Под градусом становится ласковым и душевным – вот только вряд ли дождетесь от него выполнения всех его "алкогольных" обещаний после того, как тот протрезвеет.

Читайте такжеТри знака Зодиака неожиданно разбогатеют в августе - астрологиСтрелец вряд ли откажется выпить шампанского, хотя в большой компании и по достойному случаю может и начать повышать градус. Подпоить его зачастую сложно, но если Стрелец вымотан и устал, то развести его может и после одной дозы спиртного.

Скорпион – ценитель коньяка. А еще с этим знаком Зодиака лучше не пить, если боитесь за свои тайны или свое поведение: сам он пьянеет трудно – но зачастую любит "по приколу" подпаивать собутыльников. Так что застолье со Скорпионом может оказаться фатальным для репутации.

Весы не любят коктейли – предпочитают алкоголь в чистом, не разбавленном виде. Лучший презент для них – виски. А секрет совместного застолья – не мешать им веселиться. Тем более что алкоголь зачастую их просто окрыляет и вдохновляет на всякие забавные безумства.

Девы предпочитают утонченное вино (зачастую – белое). Напиваются они легко (захмелеть могут и с одного бокала), так что пить им лучше в проверенной компании, под присмотром надежных друзей.

Лев тоже любит вино, но преимущественно красное. Приняв на грудь – грудь он начинает выпячивать колесом от гордости, так что окружающим стоит приготовиться к его самолюбованию и хвастовству. Внимать таким речам полагается с должным пиететом и ни в коем случае не оспаривать подобные высказывания.

Рак алкоголь предпочитает разбавлять. Так что отличным вариантом для него станет джин с тоником. Но даже сильно разбавленным алкоголем Раку увлекаться не стоит: пьяные представители этого знака рискуют наболтать лишнего, в том числе выдать все свои тайны.

Близнецы отлично веселятся под текилу. Впрочем, с ними угадать трудно: у них раз на раз не приходится. Они могут устроить и вечер бардовской песни под бокальчик – и закатить шумную вечеринку с полным баром.

Телец – этот знак Зодиака обожает такой напиток, как пиво. Пить "пенное чудо" они могут долго, в больших количествах, что с друзьями, что с возлюбленным человеком, не жалея денег и времени. Так что, собираясь на посиделки с Тельцом, мысленно накиньте на это дело пару часиков про запас.

Овен умеет и любит пить водку. Но, в отличие от Тельца, для него главное не количество, а именно качество напитка. Под градусом способен подбить окружающих на любые безумства – так что пить с Овном без строгого присмотра кого-нибудь рассудительного и прагматичного – та еще лотерея: можно проснуться в чужом городе и долго выяснять, что вы там забыли.

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Автор: Диана Беловодская