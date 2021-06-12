Овен завтра будет строить глобальные планы на многие дни вперед.

Сегодня гороскоп обещает день ярких идей, записать которые будет совсем не лишним.

Овен

Овен Сегодня будет строить глобальные планы на многие дни вперед. Вполне возможно, что вы захотите переоборудовать дом или дачу, и составить детальную схему этого Сегодня будет совсем не лишним.

Телец Сегодня впадет в меланхоличное настроение и захочет пожаловаться всем окружающим на жизнь. Не стоит предаваться унынию, лучше займитесь делом.

Близнецы

Сегодня существует опасность для вашего здоровья. Если вы собираетесь в поездку или сами водите машину, будьте внимательны на дороге.

Рак

Рак Сегодня сможет решить любую задачу наименее энергозатратным способом. Остаток дня можно будет посвятить отдыху и общению с семьей.

Лев

Сегодня Лев успеет переделать все дела из списка, а он у него будет внушительным. Зато оставшийся выходной вы сможете пролениться с чистой совестью.

Дева

Сегодня окружающим может казаться, что Дева умничает и несет несусветную ерунду. Чтобы этого избежать, постарайтесь излагать свои мысли более внятно и без витиеватостей.

Весы

Ваша активность несколько снизится. Прежде чем действовать, тщательно изучите ситуацию и, просчитав все возможные варианты, выберите самый лучший.

Скорпион

Займитесь Сегодня чем-нибудь интеллектуально-полезным, и получите массу удовольствия. Хорошо также будут удаваться домашние дела и занятия спортом.

Стрелец

Сегодня ничто так не будет раздражать Стрельца, как прописные истины, озвученные кем-либо. Любая банальщина, сказанная окружающими, будет будить в вас зверя.

Козерог

Сегодня счастье для вас - в простоте. Не стройте сложных схем и не ищите подводных камней - просто живите.

Водолей

Остерегайтесь происков недоброжелателей. Не берите в долг, попытайтесь решить финансовые проблемы своими силами.

Рыбы

День благоприятен для решения важных вопросов, крупных приобретений, заключения браков, сделок. Умение рационально планировать свои дела и распределять силы поможет избежать неприятностей.

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Автор: Иван Бойко