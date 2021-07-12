Завтра лучше обойтись без экспериментов.

Астрологи составили гороскоп на 13 июля 2021 года для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

Овен

Звезды наделят вас педантичностью, дабы вы смогли наконец разобрать бумаги, сложить вещи или рассортировать белье, например.

Телец

Окружающие завтра с радостью воспримут ваши идеи и будут готовы помочь вам в разных начинаниях.

Близнецы

Вам может показаться, что советы вам совсем не нужны, но это не так. Постарайтесь прислушаться к мнению тех, кому вы не безразличны.

Рак

А вот Ракам рекомендуется держать все идеи при себе, так как отклика у окружающих они не найдут.

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Лев

Если вам нужно решить какой-то вопрос, то обратите внимание на то, как другие ранее решали подобные вопросы. Не стоит изобретать велосипед, который уже давно изобрели.

Дева

Завтра звезды наделят вас такой харизмой, что окружающие прямо-таки будут плыть вам в руки.

Весы

День может дать сбой. Поэтому не беритесь за сложные вопросы, которые требуют серьезного решения.

Скорпион

Если у вас есть какие-то идеи, которые вы не можете держать в себе, то это хорошо. Но не стоит ошарашивать ими общественность. Изначально подготовьте почву и только потом действуйте.

Стрелец

Завтра вам день пройдет в бюрократии. Не выпускайте из рук карандаш и блокнот. Писанина на целый день вам обеспечена.

Козерог

Астрологи настаивают на том, чтобы вы выбросили все идеи из головы, которые связаны с риском.

Водолей

Завтра ваша инициатива может быть наказуемой. Учтите это, прежде чем кому-то что-то предлагать.

Рыбы

Все ситуации, которые завтра будут возникать, потребуют от вас лояльности.

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Автор: Диана Могилевич