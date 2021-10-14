День склоняет многих знаков Зодиака к размышлениям.

Астрологи составили гороскоп на 14 октября 2021 года для всех знаков Зодиака.

Овен

Звезды рекомендуют вам подумать о дальнейшей жизни. Вы слишком уперты, и однажды это может сыграть с вами злую шутку.

Телец

Вы можете встретить человека, который перевернет вашу жизнь с ног на голову.

Близнецы

Последнее время вы жили по принципу дом-работа-дом. Пришло время немного развеяться, чтобы окончательно не выгореть.

Рак

14 октября вам придется сделать едва не самый главный выбор в жизни. Хорошо подумайте, прежде чем давать кому-то окончательный ответ.

Лев

Вам также предстоит сделать выбор, но касается он личной жизни. Есть вероятность, что к вам захочет вернуться кто-то из прошлого.

Дева

Смотрите чаще под ноги. Вы можете найти что-то ценное.

Весы

Окружающим может понадобиться ваша помощь.

Постарайтесь сдерживать негативные эмоции, ведь во всем есть и "плюсы".

Стрелец

Хватит быть удобным для всех. Проявите свое истинное "я".

Козерог

День будет благоприятным для размышлений по поводу улучшения качества жизни.

Водолей

Вам стоит плыть по течению, чтобы не вносить хаос в свою жизнь.

Рыбы

14 октября будет удачным для вас днем. Не бойтесь выходить из зоны комфорта.

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Автор: Диана Могилевич