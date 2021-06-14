Овен завтра будет настоящим сгустком эмойций, из-за чего возможны конфликты на работе и с близкими людьми.

Завтра звезды будут склонять к чересчур резким действиям, так что старайтесь лучше себя контролировать, чтобы ничего не испортить.

Овен

Овен завтра будет настоящим сгустком эмойций, из-за чего возможны конфликты на работе и с близкими людьми. Начните этот день с медитации, а в течение дня не перегружайтесь.

Телец завтра будет слишком остро реагировать на любые замечания касательно его личности. Обидчивость его не будет знать границ, поэтому есть риск поссориться с несколькими друзьями.

Близнецы

День будет нестабильным в сфере творчества и любви, работы и доходов. Но хорошее время в личных делах, а после обеда удача в организационных и финансовых вопросах.

Рак

Завтра Рак озаботится вопросом денег, точнее их нехватки. Брать кредиты звезды вам строго не рекомендуют. Лучше найдите себе небольшую подработку.

Лев

Завтра Льву звезды рекомендуют держать свое мнение при себе и решать свои вопросы, не суя нос в дела окружающих. Спасибо вам за это никто не скажет.

Дева

Завтра Дева будет чувствовать, что не в силах изменить обстоятельства как бы этого не хотелось. Поэтому лучшим решением для вас будет расслабиться и плыть по течению.

Весы

Весы завтра целый день будут сетовать на вселенскую несправедливость. Какой бы жестокой ни казалась вам в жизнь, помните, что вы всегда в силах ее изменить в лучшую сторону.

Скорпион

Завтра все мысли и планы Скорпиона будут отличаться удивительной ясностью и четкостью. Это способствует решению всех насущных вопросов. Именно этому звезды советуют вам посвятить день.

Стрелец

Завтра вам грозит неустойчивая ситуация в общественной и семейной жизни. Проявляйте объективность в отношениях с близкими людьми и деловыми партнерами, контролируйте расходы.

Козерог

Любая попытка адвления на Козерога завтра способна вызвать настоящий взрыв. В общении рекомендуется максимально сглаживать все острые углы.

Водолей

День требует концентрации внимания на рабочем процессе и своевременности выполнения намеченных дел. Достичь компромисса с партнерами и членами семьи легче после обеда.

Рыбы

Сохраняйте душевный покой. Исключите любые социальные контакты, кроме самых близких вам людей.

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Автор: Иван Бойко