Гороскоп на четверг / samacharnama.com

День пройдет под знаком общительности и легкости, поэтому стоит провести его в весело компании, с друзьями или с новым знакомым. 

Овен

Если вас ждет какое-нибудь ответственное начинание, лучше запланировать его именно на этот четверг. Звезды сложатся так, что на вашем пути не возникнет никаких препятствий. 

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Телец

Завтра судьба предоставит Тельцу едва ли не все возможные шансы для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Проявляйте инициативу, и сможете добиться успеха. 

Близнецы

Хороший день для развития партнерских отношений, укрепления связей и контактов. Продуктивными окажутся поездки, переговоры.

Рак

Непрошенные советы будут вызывать у вас дискомфорт, и острое желание послать всех советчиков куда подальше. Не вступайте в словесные перепалки, лучше избегайте общения с неприятными людьми.

Лев

Во всем, что касается денег и чувств, Лев завтра будет хозяином положения. Возможны неожиданные финансовые влияния. 

Дева

Этот день благоприятен для общения. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях.

Весы

Завтра с вами будут пытаться совершить то, чего вы так не любите, а именно - пытаться манипулировать вами. Не поддавайтесь на провокации.

Скорпион

Ваше упорство и исключительная работоспособность принесут свои плоды. Смело включайтесь в работу - все задуманное вами удастся. 

Стрелец

Завтра Стрелец будет стремиться делать всю общественно полезную работу и вообще стремиться всячески всем угодить. Однако о себе тоже забывать не стоит. Побалуйте себя чем-то приятным. 

Козерог

Завтра дела у Козерога обещают складываться легко и без лишних потрясений. Вы, наконец, сможете расслабиться и выдохнуть. 

Водолей

День проверит, насколько ваши деловые качества соответствуют действительности. Осуществляются заветные мечты, а планы приобретают реальные очертания.

Рыбы

Завтра Рыбы способны убедительно и красиво обосновать любую свою мысль, будь то идея купить что-нибудь необычное или предложение повысить им зарплату. Воспользуйтесь этим. 

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Автор: Иван Бойко