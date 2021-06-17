Эмоции завтра будут захлестывать и бить через край.

Завтра ожидается день с нестабильным эмоциональным фоном. Эмоции будут захлестывать и бить через край, постарайтесь держать себя в руках и не расстраиваться без причины.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра настроение Овна будет меняться чаще, чем у беременной девушки. Приступы грусти будут неожиданно сменяться всплесками радости. Звезды рекомендуют начать день с медитации, чтобы эмоционально не выгореть к его концу.

Завтра у Тельца может проснуться талант делать слона из любой пролетающей мимо мухи. На протяжении дня у него раз за разом будут вызывать раздражение всевозможные мелочи.

Близнецы

Завтра лучше заниматься только привычными делами, не требующими активных действий и неоправданного риска.

Рак

Завтра Рак постоянно будет отвлекаться на домашние дела и заботы. И это хорошо, ведь в последнее время необходимые рутинные дела вы запустили.

Лев

Льва завтра то и дело будут отвлекать разнообразные мелочи. То, на что в другой день Лев не обратил бы внимания, завтра может неожиданно увлечь его, тем самым нарушив все его планы на день.

Дева

Завтра у Девы проснется особое чутье на все прекрасное – прежде всего, на деньги. Вероятность найти завтра если и не клад, то какую-нибудь старую заначку очень высока.

Весы

Завтра граница между «надо» и «хочу» станет для Весов совсем уж зыбкой. Им захочется дать волю себе и своим чувствам.

Скорпион

Скорпионам сейчас самое время спокойно отдохнуть: выспаться, не спеша полистать газету, повозиться с детьми, пригласить в гости пару самых близких друзей.

Стрелец

Звезды гороскопа в этот день максимально усиливают у Стрельца его творческий потенциал. Этот день очень хорош для того, чтобы если и не создать какой-нибудь шедевр, то хотя бы просто посвятить время искусству.

Козерог

Завтра в голову Козерога придут интересные идеи, которые могут благоприятно сказаться как на его карьере, так и на жизни в целом.

Водолей

Завтра звезды гороскопа обещают предоставить Водолею возможности для новых интересных встреч и знакомств.

Рыбы

Гороскоп советует вам завтра развеяться и сходить куда-нибудь вместе с семьей или любимым человеком.

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Автор: Иван Бойко