18 сентября 2021 – двенадцатые лунные сутки, когда нужно быть щедрым, но не забывать о своем достоинстве и личных интересах.

Двенадцатый лунный день – время бескорыстной щедрости: в это время Вселенная больше всего оценит, если человек проявит милосердие и будет щедр. А вот ссориться и проявлять ненависть сегодня нельзя.

Также гороскоп на сегодня рекомендует следить, чтоб никто не сел на шею.

В этот период лунного цикла физические и умственные возможности людей находятся на максимуме – поэтому и пользоваться ими нужно максимально. В то же время Луна в Водолее повышает нервозность, перепады настроения и излишнее свободолюбие.

В субботу хорошо отдыхать и заниматься детьми.

Гороскоп на 18 сентября: Овен

Читайте такжеКак загадать желание на любовь и не только: раскрыт главный секретПолезно заняться спортом или выйти на долгую прогулку. Возможен неожиданный визит друзей – но эта встреча окажется приятной. Благоприятный день для покупок.

Любовный гороскоп советует побыть эгоистом, а гороскоп здоровья на сегодня – быть осторожнее с рыбой и морепродуктами, лучше налегать на овощи и фрукты.

Гороскоп на 18 сентября: Телец

Полезно браться за всё новое – при этом сначала думать, а потом делать. Также можно смело просить помощи у старых друзей.

Стоит больше времени уделять родным и любимым людям: они сегодня нуждаются в вашем внимании.

Гороскоп на 18 сентября: Близнецы

Женщины-Близнецы сегодня смело могут отправляться на свидания, а мужчины – за покупками. Настроение может подпортить чувство тревожности из-за мелких неурядиц, но к ним просто надо отнестись философски.

Именно сегодня гороскоп здоровья настоятельно советует Близнецам нормально выспаться.

Гороскоп на 18 сентября: Рак

День отлично подходит для примирения и налаживания отношений. При реализации своих проектов не бойтесь сегодня рисковать. А вот с финансами стоит быть осторожнее.

Гороскоп здоровья советует быть осторожнее с мясными продуктами. Также возможна бессонница.

Гороскоп на 18 сентября: Лев

Не стоит браться за сложные дела. День лучше посвятить уединению или встрече с самыми закадычными друзьями.

Возможны проблемы с давлением и тревожность – не бойтесь обращаться за поддержкой и помощью.

Гороскоп на 18 сентября: Дева

Рабочие вопросы могут сорваться из-за отсутствия энтузиазма самой Девы. Зато отлично пройдет общение с противоположным полом. При этом стоит поберечь здоровье: оперативно реагировать на любой тревожный звоночек.

Секрет успеха сегодня – пунктуальность.

Гороскоп на 18 сентября: Весы

Как говорит любовный гороскоп: Весы сегодня будут на высоте. День благоприятен для амурных дел и покупок.

Добиться успеха поможет план, только составить его надо заранее. При этом не стоит изобретать что-то новое – смело пользуйтесь старыми проверенными методами решения проблем.

Гороскоп на 18 сентября: Скорпион

Отличный день, чтобы искать новый источник дохода (подработку, выставить что-то ненужное на продажу в интернет и т.д.). Новые знакомства и посещение новых мест также доставят удовольствие.

Опасное время для участия в открытых конфликтах: лучше перемолчать и переждать, а в разговорах с начальством и семьей – быть максимально деликатным.

Гороскоп на 18 сентября: Стрелец

Заниматься покупками и денежными вопросами лучше в первой половине дня. Во второй половине дня с деньгами и проявлением эмоций лучше быть осторожнее. Сегодня возможно столкновение с трудностями – но преодолеть их поможет оптимизм.

Нельзя отказывать в помощи родным.

Гороскоп на 18 сентября: Козерог

День неоднозначный: с утра можно добиться успеха в карьерном плане и получить приятное личное известие, а вот к вечеру возрастает опасность ссоры с родственниками. Возможно, пришло время для серьезного выяснения семейных отношений.

Болезнь, что началась сегодня, будет иметь весьма неприятные последствия – поэтому к своему здоровья стоит отнестись самым ответственным образом.

Гороскоп на 18 сентября: Водолей

Отличный день для начала чего-то нового – вступления в должность, первого свидания и т.п. Любое обновление сегодня пойдет на пользу. Главное – проявлять терпение, поменьше болтать и побольше улыбаться. Такая доброжелательная таинственность пойдет Водолею на пользу.

Для здоровья полезно отправиться прогуляться на свежем воздухе.

Гороскоп на 18 сентября: Рыбы

Лучше всего сегодня заниматься активным отдыхом и творчеством. Если на вторую половину дня намечены какие-то строительные или ремонтные работы – нужно быть предельно внимательным: высока опасность травм. Идеальный день для отдыха в кругу семьи.

Гороскоп здоровья рекомендует есть больше овощей, чтобы избежать проблем с пищеварением.

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Автор: Диана Беловодская