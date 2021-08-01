Астрологи рекомендуют завтра держать себя в руках - эмоциональная нестабильность может “выйти боком”.

Астрологи составили гороскоп на 2 августа для всех знаков Зодиака. Об этом сообщает "1001 гороскоп". Овен

Представителей этого знака ждет увлекательное путешествие в мир любви, романтики и страстей! Эмоции окутают вас с головой, но вряд ли это закончится продолжительным романом. Все равно грядущие события оставят след в вашей памяти. Будьте внимательны - чувства нахлынут внезапно и могут сбить с ног.

Телец

Тельцов завтра лучше не трогать. Даже если им кажется, что они постигли Дзен и полностью владеют собой - это не так. Любое событие, даже самое незначительное, может спровоцировать Тельца на агрессию и тогда - держите его семеро. В любом случае, дразнить человека не стоит.

Близнецы

Самая правильная тактика на завтра - отпустить вожжи и плыть по течению. Планы все равно нарушатся, так как обстоятельства порою сильнее вас. Конечно, иметь свою точку зрения - это правильно, но будьте готовы к тому, что ситуация может измениться. Доверьтесь своей интуиции - она не подведет.

Рак

2 августа у Раков пройдет под влиянием творческого начала. Совершенно неожиданно, откуда ни возьмись, волна идей накроет их с головой и заставит позабыть обо всем мирском. Звезды рекомендуют поддаться и наслаждаться моментом. Глядишь, в итоге произведете какой-нибудь шедевр.

Лев

Астрологи утверждают, что Львы завтра будут полны сил и энергии - все дела окажутся успешными, а планы осуществятся. Никакие преграды судьбы не смогут сбить с толку амбициозных представителей знака. Постарайтесь не раздражаться на незначительные помехи, идите к своей цели уверенно.

Дева

Завтрашний день у Дев будет умеренным и расслабленным. Никаких экстренных ситуаций, неприятных сюрпризов или проблем. Возможна неожиданная встреча или новое знакомство, которые нарушат ваши планы.

Читайте такжеЛунный календарь на август 2021: благоприятные и неблагоприятные дни по лунному циклуНо на дальнейшей жизни эти моменты не отразятся - считайте, что это кратковременный грибной дождь в жаркий полдень.

Весы

Весам 2 августа сулит кардинальные перемены. Вы можете резко изменить взгляд на какие-либо вещи или же познакомиться с интересным человеком. Будьте осторожны - не потеряйте голову от новизны. Кстати, последствия этих перемен напрямую скажутся на будущем.

Скорпион

Звезды обещают, что завтрашний день пройдет для Скорпионов без особых потрясений. У вас будет время и отдохнуть, и заняться делами. В течение дня многих представителей знака ждут приятные сюрпризы. А интуиция, обострившаяся 2 августа, поможет избежать конфликтов.

Стрелец

Медиумы и астрологи считают, что для огненных Стрельцов понедельник станет настоящим испытанием. С самого утра внутри вас будет расти напряжение. И тому, кто попадет под горячую руку, мало не покажется. Постарайтесь держать себя в руках и не играть со спичками рядом с бочкой бензина.

Козерог

Удачный день для представителей знака. 2 августа пройдет в размеренном ритме и без хлопот. Будьте внимательны - судьба подарит несколько шансов, используя которые, вы сможете одержать победу над соперниками. Не упустите возможность, иначе тягость сожаления не отпустит вас еще долго.

Водолей

Звезды рекомендуют Водолеям завтра хорошенько отдохнуть в кругу семьи. Скорее всего, внутреннее состояние позволит остаться дома, но будьте готовы к неожиданным известиям. Водолеи не захотят проявлять инициативу, но с удовольствием примут предложение, если человек им приятен.

Рыбы

Завтра всё, о чем будут мечтать Рыбы - это отдых и уединение. Но судьба не позволит этому быть. Как только представители знака расслабятся с книгой - тут же что-нибудь случится. Поэтому будьте бдительны и готовы спасать мир.

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Автор: Кристина Кащавцева