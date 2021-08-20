Звезды рекомендуют Овнам в субботу заняться спортом и начать следить за здоровьем.

Гороскоп на завтра, 21 августа, советует Львам наконец решиться на путешествие.

Овен

Завтра у вас может возникнуть сомнение в правильности взглядов окружающих вас людей. Велика вероятность проблем со здоровьем. Опасайтесь заболеваний желудочно-кишечного тракта. Диета и свежий воздух – отличная профилактика многих болезней.

Телец

Суббота будет окрашена в оптимистические цвета. Но возможно, что кое-кто может неправильно расценить ваши добрые намерения и посчитать вас излишне самоуверенным. Все, конечно же, наладится, если вы будете внимательнее к близким вам людям.

Близнецы

Завтрашний день будет благоприятным для коллективных действий, для изучения новых ремесел, для занятий творчеством и научной работой. Вечером используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь.

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Рак

Не исключено, что завтра вам придется отстаивать свои взгляды. Звезды рекомендуют защищать свои интересы и не позволять себе попадать под чье-то влияние.

Лев

Займитесь завтра физическими нагрузками, спортом, длительными прогулками, путешествиями. Во второй половине дня вас ожидает некоторый упадок сил. Обстановка в семье нормализуется.

Дева

Мужчинам завтра предстоит встреча или событие, которое заставит их серьезно задуматься над проблемами личной жизни. Женщинам рекомендуется разорвать все ненужные связи и повременить с новыми знакомствами.

Весы

Суббота благоприятна для вступления в брак, зачатия, гармоничных семейных отношений. Во второй половине дня не исключены мелкие стычки с внешним окружением, например с соседями.

Скорпион

Завтра возможны некоторые положительные перемены в финансовом положении, однако непредвиденные расходы или накопившиеся долги поглотят всю прибыль. Опасайтесь сплетен, чужих советов, клеветы завистников.

Стрелец

Любые начинания завтра обречены на провал. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Не исключено, что в субботу в ваших делах неожиданно возникнут проблемы и вам потребуется материальная помощь друзей или родственников.

Козерог

Завтра вероятны серьезные перемены в личной жизни, как положительные, так и отрицательные. Не стоит злоупотреблять терпением своих близких – оно не беспредельно.

Водолей

Суббота сулит поддержку партнеров. Без особенных усилий вы сможете осуществить множество выгодных проектов. Особо долго не раздумывайте и соглашайтесь на выгодные. Все они обещают вам значительную прибыль.

Рыбы

День откровений, очищения мыслей, размышлений. К творческим людям придет вдохновение, однако для самореализации необходимо уединение. Личные отношения порадуют вас искренностью и теплом. Не исключено, что к вам заглянут старые друзья.

Автор: Иван Бойко