Гороскоп на завтра, 21 августа, советует Львам наконец решиться на путешествие.
Овен
Завтра у вас может возникнуть сомнение в правильности взглядов окружающих вас людей. Велика вероятность проблем со здоровьем. Опасайтесь заболеваний желудочно-кишечного тракта. Диета и свежий воздух – отличная профилактика многих болезней.
Телец
Суббота будет окрашена в оптимистические цвета. Но возможно, что кое-кто может неправильно расценить ваши добрые намерения и посчитать вас излишне самоуверенным. Все, конечно же, наладится, если вы будете внимательнее к близким вам людям.
Близнецы
Завтрашний день будет благоприятным для коллективных действий, для изучения новых ремесел, для занятий творчеством и научной работой. Вечером используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь.
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Рак
Не исключено, что завтра вам придется отстаивать свои взгляды. Звезды рекомендуют защищать свои интересы и не позволять себе попадать под чье-то влияние.
Лев
Займитесь завтра физическими нагрузками, спортом, длительными прогулками, путешествиями. Во второй половине дня вас ожидает некоторый упадок сил. Обстановка в семье нормализуется.
Дева
Мужчинам завтра предстоит встреча или событие, которое заставит их серьезно задуматься над проблемами личной жизни. Женщинам рекомендуется разорвать все ненужные связи и повременить с новыми знакомствами.
Весы
Суббота благоприятна для вступления в брак, зачатия, гармоничных семейных отношений. Во второй половине дня не исключены мелкие стычки с внешним окружением, например с соседями.
Скорпион
Завтра возможны некоторые положительные перемены в финансовом положении, однако непредвиденные расходы или накопившиеся долги поглотят всю прибыль. Опасайтесь сплетен, чужих советов, клеветы завистников.
Стрелец
Любые начинания завтра обречены на провал. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Не исключено, что в субботу в ваших делах неожиданно возникнут проблемы и вам потребуется материальная помощь друзей или родственников.
Козерог
Завтра вероятны серьезные перемены в личной жизни, как положительные, так и отрицательные. Не стоит злоупотреблять терпением своих близких – оно не беспредельно.
Водолей
Суббота сулит поддержку партнеров. Без особенных усилий вы сможете осуществить множество выгодных проектов. Особо долго не раздумывайте и соглашайтесь на выгодные. Все они обещают вам значительную прибыль.
Рыбы
День откровений, очищения мыслей, размышлений. К творческим людям придет вдохновение, однако для самореализации необходимо уединение. Личные отношения порадуют вас искренностью и теплом. Не исключено, что к вам заглянут старые друзья.