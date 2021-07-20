Завтра от Тельца потребуется в полной мере проявить его самое яркое качество - упорство.

Звезды обещают завтра хороший день для решения финансовых вопросах и вообще для всего, где нужно радикально действовать, чтобы получить рост.

Овен

Рутина завтра будет буквально съедать вас. Вы будете не находить себе места от решения скучных рабочих задач. Постарайтесь своими силами разнообразить рабочую рутину и сделать упор на ее более творческие аспекты, ведь в ближайшее время резких изменений не предвидится.

Завтра от Тельца потребуется в полной мере проявить его самое яркое качество - упорство. В противном случае вы попросту рискуете не осуществить ни единой своей цели, даже самой маленькой.

Близнецы

Завтра Близнецы смогут решить максимум задач, если возьмут на себя много. И наоборот если вы будете как в поговорке "ехать медленно" - все дела будут валиться из рук.

Рак

Завтра с самого утра Рак с головой уйдет в работу, и вынырнуть ему будет нелегко. Одергивайте себя и делайте хотя бы краткие передышки для того, чтобы не выгореть.

Лев

Лев завтра будет в центре внимания и проявит свои организаторские способности с лучшей стороны. Не забывайте, что если вы собираете людей вокруг вас - вам и нести за них ответственность.

Дева

Завтра Дева рискует столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес. Есть риск, что вас подсидят на работе или враги из другой сферы будут строить козни. Вам придется мобилизировать все силы, чтобы им противостоять.

Весы

Завтра вы будете работать на износ и стремиться получить результат как никогда раньше. Это положительно скажется на вашей работе, а вот со здоровьем нужно быть аккуратнее.

Скорпион

Завтра некоторые решения Скорпиона могут показаться скоропалительными, но на самом деле это не так. Скорпион не склонен рубить сгоряча, и если он за что-то взялся, значит, готов нести ответственность за результат. Поэтому просто отойдите в строну и не мешайте ему.

Стрелец

Завтра Стрельцу нужно будет проявить все свои организаторские и менеджерские способности. Секрет успеха кроется в его умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов.

Козерог

Завтра Козерогу могут поручить дела, с которыми он боится не справиться. Отбросьте сомнения - и просто делайте свое дело. Это и будет залогом вашего успеха.

Водолей

Работа у Водолея завтра обещает спориться, а окружающие будут тянуться к нему и не раз в течение дня спросят его совета.

Рыбы

Завтра в Рыбах проснутся серьезные амбиции. День отлично подходит для того, чтобы делать карьеру.

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Автор: Иван Бойко