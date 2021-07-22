Завтрашний день склоняет к решительным действиям. В незавершенных вопросах придется идти до конца.
Овен
Завтра Овну предстоит остановиться и дать оценку своим действиям, иначе в конечном итоге за вас это сделают другие. Лучше взять свою жизнь в свои руки.
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Телец
Телец завтра отступит от своего консерватизма и будет искать новые смелые решения. Вам захочется добавить в свою жизнь ярких красок, и день подойдет для этого как нельзя лучше.
Близнецы
Завтра Близнецы рискуют посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся им важными. Это может касаться их личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов.
Рак
Завтра Раку придется вспомнить о своих старых ошибках, чтобы избежать их повторения. День успешен для завершения дел и начала новых проектов.
Лев
День завтра будет для Льва противоречивым. Вам придется решать какие-то внутренние конфликты. Неплохо будет прибегнуть к опыту других людей.
Дева
Завтра окружающие будут настроены по отношению к Деве очень критично, поэтому звезды гороскопа советуют ей по возможности свести общение к минимуму. Особенно это касается людей, от которых вы зависите, например, вашего начальства.
Весы
Что касается Весов, то завтрашний день для вас пройдет под знаком общения с людьми. День хорошо подходит для переговоров и заключения сделок – особенно тех, в которых присутствует доля риска.
Скорпион
Завтра Скорпиону стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Вам необходимо корректировать свои действия в связи с новыми навыками и умениями, чтобы ускорить свой рост.
Стрелец
Стрельца завтра ждут всяческие проверки, и вам предстоит предоставить подробный отчет по всем своим действиям. Не исключено, что вас ждет разбирательство, поэтому постарайтесь взять себя в рукии не тереять самообладания.
Козерог
Если Козерог завтра не будет задумываться о чувствах окружающих, то рискует нажить себе немало проблем. Цените людей, которые вас окружают, и относитесь к ним с тем же уважением, которого требуете себе.
Водолей
Завтра звезды гороскопа не советуют Водолею вести с окружающими свою игру – есть риск проиграть. Завтра тайное в самый неудобный момент способно стать явным.
Рыбы
Рабам завтра предстоит выступать в роли миротворца и примирять враждующие между собой стороны. Решение чужих проблем завтра рискует тоже лечь на ваши плечи.
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