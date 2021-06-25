Тельца завтра будут критиковать все, начиная от самых близких и заканчивая коллегами.

День не подходит для романтических встреч и африканских страстей. Лучше заняться чем-нибудь более спокойным, например, совместный поход в кино или в ресторан не грозит ничем неприятным.

Овен

Овну завтра стоит полагаться только на себя. Окружающие не оправдают ваши надежды и вполне способны вас подвести.

Тельца завтра будут критиковать все, начиная от самых близких и заканчивая коллегами. Постарайтесь не расстраиваться и найти в критике рациональное зерно.

Близнецы

Завтра звезды гороскопа предвещают Близнецам отличный день, когда они способны демонстрировать окружающим лидерские качества и победный настрой

Рак

Завтра у Рака будет преобладать нерешительное настроение, из-за чего вы целый день будете метаться между двумя вариантами, так и не выбрав ни один из них.

Лев

Звезды предупреждают о напряженном дне для Львов. Неожиданное известие заставит вас переосмыслить свои действия или изменить приоритетные направления в работе.

Дева

Дева завтра будет проявлять повышенную заботу о тех, кто находится с ней рядом. Отличное время, чтобы провести его рядом с близкими и уделить им побольше внимания.

Весы

Весами завтра будут пытаться манипулировать все и вся. Несмотря на то, что вы жутко этого не любите, сопротивляться вам будет очень сложно.

Скорпион

Скорпионам стоит прожить этот день под девизом "Зачем волноваться и переживать, если можно не волноваться и не переживать?". Чтобы улучшить свое самочувствие, вам необходимо перестать беспокоиться по любому поводу.

Стрелец

Завтра звезды гороскопа советуют Стрельцу посвятить как можно больше времени себе и всему, что ему нравится: хобби, спорту, шоппингу и даже любимой вредной еде.

Козерог

Скрытая энергия Козерога, казалось, все это время спала для того, чтобы пробудиться завтра. Вы сможете горы свернуть и переделать все дела, на которые в обычное время ушла бы неделя.

Водолей

Завтра в жизни Водолея возможны любые случайности, в том числе и такие, которые придутся Водолею не по душе. Учитесь подстраиваться под обстоятельства, которые быстро меняются.

Рыбы

Завтра у Рыб вероятны ошибки и просчеты в сфере профессиональной деятельности из-за происков недоброжелателей или неверно истолкованной информации. Звезды предупреждают, что вы должны уделить внимание собственному здоровью или здоровью близких людей.

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Автор: Иван Бойко