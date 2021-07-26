Эти сутки принесут долгожданное душевное равновесие и уверенность в том, что все идет как нельзя лучше.

Завтрашний день обещает стать началом чего-то нового и лучшего. Эти сутки принесут долгожданное душевное равновесие и уверенность в том, что все идет как нельзя лучше.

Овен

Овен завтра рискует стать жертвой манипуляций. Хитрецы из вашего окружения будут то и дело пытаться на вас повлиять, чтобы извлечь выгоду для себя. Смотрите в оба и не поддавайтесь уловкам.

Тельцу завтра сложно будет логически мыслить, поэтому все дела, требующие сосредоточенности, будут валиться из рук. К счастью, это временное явление, и уже через день - два все наладится.

Близнецы

Завтра звезды советуют Близнецам уделить время саморазвитию. Всяческие курсы и тренинги личностного роста - вовсе не глупости для дурачков, а необходимое условие для продвижения по карьерной лестнице.

Рак

Завтра Рак станет тем самым ядром, которое сплотит коллектив. Окружающие будут тянуться к вам, поэтому чтобы преуспеть, вам завтра необходимо лишь использовать свою харизму.

Лев

Лев завтра сам выступит в роли умелого манипулятора. Слегка подергав за ниточки разных людей, вы сумеете многого добиться.

Дева

Завтра в Деве проснется необходимая энергия для споров с окружающими. Вы устали молча сносить все несправедливости и, наконец, сможете дать достойный отпор.

Весы

Весы завтра будут выступать в роли доброго самаритянина, готового прийти на помощь любому. Ваши усилия по достоинству оценят, и впоследствии вам это воздастся сторицей.

Скорпион

Скорпион завтра будет не против переложить на кого-то свои обязанности. Что ж, вечных двигателей не существует, и иногда делегировать - это самое правильное решение.

Стрелец

Завтра Стрельца порадует атмосфера вокруг. Ощущение теплоты и взаимовыручки способно породить у него чувство, что он и люди, которые его окружают – одна большая семья

Козерог

Благодаря своей общительности Козерог завтра может получить неплохие плюшки. Есть вероятность, что знакомство, которое вам удастся завязать завтра выгодно отразится на вашем дальнейшем будущем.

Водолей

Водолею звезды советуют завтра с вниманием и уважением относиться к людям, ведь никогда не знаешь где и когда вам пригодится то или иное знакомство.

Рыбы

Завтра звезды потребуют от Рыб взять инициативу в свои руки. Если вы поймете, что сами ответственны за свою жизнь, то быстрее привлечете положительные изменения.

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Автор: Иван Бойко