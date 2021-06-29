Весы завтра способны легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки.

Завтра есть риск позабыть про чувство меры и наломать дров сгоряча. Старайтесь держать себя в руках в эти сутки.

Овен

Овна завтра ждет день полный разочарований. Не обязательно, что вы столкнетесь с какими-то серьезными проблемами. Возможно, просто кто-то из близких не оправдает ваших надежд.

Завтра гороскоп Тельца благоприятен во всем, что касается любви, родственных и дружеских уз, а также любых других отношений. Окружите себя родными людьми - и день пройдет замечательно.

Близнецы

День отлично подходит для новых начинаний. Старт любых проектов будет удачным и заложить прочный фундамент на будущее.

Рак

Возможны нервные срывы в связи с преодолением сложных препятствий на работе или дома. Сведите до минимума свои обязанности, однако не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь.

Лев

У Льва завтра будет все так и гореть в руках. День отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше.

Дева

Постарайтесь воздержаться от встреч со знакомыми и контактов с партнерами. Именно в этот день новые знакомства будут иметь негативные последствия.

Весы

Весы завтра способны легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки, которые не выгодны им. Не позволяйте вами манипулировать.

Скорпион

Завтра – отличный день, который подарит Скорпиону заряд бодрости, солнечной энергии и позитива. Любые дела вы будете делать играючи.

Стрелец

Тонкая дипломатия и редкая способность к анализу ситуации должны стать завтра вашим помощником во всех контактах. У вас завидная работоспособность – успеете сделать на удивление много.

Козерог

Завтра тяга Козерога к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий.

Водолей

Завтра Водолей может демонстрировать упрямство: его практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать его также бессмысленно, как движущийся напролом танк.

Рыбы

Этот день обещает быть насыщенным интересными событиями в личной и общественной жизни. Ваш жизненный потенциал будет находиться на высоте.

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Автор: Иван Бойко