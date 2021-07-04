Завтра будет не лишним хорошо подумать, прежде чем что-то сделать.

Астрологи составили гороскоп на 5 июля для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает 1001 гороскоп.

Овен

В вас проснется небывалая смелость, но перед тем как сделать что-то очень решительное, хорошенько подумайте.

Телец

Ваше второе "я" - прямолинейность, но иногда вы можете обижать людей, говоря им то, что думаете прямо в лоб.

Близнецы

Звезды рекомендуют вам не попадаться завтра на глаза начальству, иначе рискуете испортить с ним отношения.

Рак

Гороскоп не советует вам вступать в споры, так как выйти из них победителем у вас не получится.

Лев

Если вы давно чего-то очень хотели, то самое время воплотить это в реальность. Бери и делайте то, что хотите. При чем очень смело!

Читайте такжеИх ждут деньги и любовь: Глоба назвал топ-3 счастливчика июля

Девы

5 июля - это благоприятный для вас день, чтобы исправить прошлые ошибки.

Весы

Завтра Весы будут достаточно категоричными. Вы захотите бороться с несправедливостью и защищать тех, кого обижают.

Скорпион

Перестаньте искать сложные пути, идите по прямой и тогда день сложится очень даже хорошо.

Стрелец

Раздувать из мухи слона - это именно то, чем вы будете заниматься завтра весь день.

Козерог

Завтра вы можете случайно кого-то обидеть, даже если и не хотели этого. Не стесняйтесь попросить прощения.

Водолей

Вы захотите завтра высказать все свое недовольство родным и близким, но помните, что они не виноваты в том, что у вас может быть плохое настроение.

Рыбы

Завтра окружающие могут втянуть Рыб в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Диана Могилевич