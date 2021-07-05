Гороскоп на вторник / twnews.se

Завтра нужно очень тщательно следить за всем, что вы говорите. Ваша несдержанность рискует обернуться неприятностями. 

Об этом пишет "1001 гороскоп". 

Овен

Завтра Овен захочет проживать эту жизнь по-максимуму. Целый день он будет в приподнятом настроении и способен на неожиданные, импульсивные поступки.

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Телец

Завтра Телец рискует столкнуться с такими не самыми лучшими проявлениями чувств, как жадность или зависть. При чем насколько сильны эти ваши чувства будут по отношению к окружающим, настолько же сильным будет их ответ. 

Близнецы

Не стоит совершать необдуманных поступков, особенно касающихся денег. Приведите в порядок все документы, иначе хаос в них может обернуться проблемами. 

Рак

Заканчивается период испытаний. Ваши действия могут принести ощутимый положительный результат. 

Лев

Завтра день склоняет Льва попробовать что-то новое, касается ли это экстремального вида спорта, получения новых знаний или любви. Если у Льва есть любимый человек, ему стоит провести этот вечер с ним.

Дева

Завтра у Девы могут быть большие проблемы с самоорганизацией! Ей будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе. 

Весы

Завтра звезды гороскопа целиком и полностью на стороне Весов! Фортуна повернется к ним своим улыбчивым лицом, так что Весам стоит приготовиться к приятным сюрпризам.

Скорпион

Вам предстоит принятие очень важных решений. Причем вам придется решать множество вопросов одновременно. Нужно быть внимательным и осторожным.

Стрелец

Завтра окружающим трудно ожидать от Стрельца логичных поступков: практически все, что он делает, будет продиктовано такими железными аргументами, как «хочу» и «не хочу».

Козерог

Если строительство вами воздушных замков заслонит реальное положение дел, то велика вероятность проявления неудач в финансовой сфере. 

Водолей

Завтра обстоятельства могут помочь Водолею выгодно показать себя перед начальством, коллегами или близким человеком. 

Рыбы

День неблагоприятный для покупок (они могут оказаться крайне неудачными), вложения денег в крупные проекты. Не стоит брать в долг и одалживать. 

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Автор: Иван Бойко