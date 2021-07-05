Завтра Телец рискует столкнуться с такими не самыми лучшими проявлениями чувств, как жадность или зависть.

Завтра нужно очень тщательно следить за всем, что вы говорите. Ваша несдержанность рискует обернуться неприятностями.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра Овен захочет проживать эту жизнь по-максимуму. Целый день он будет в приподнятом настроении и способен на неожиданные, импульсивные поступки.

Завтра Телец рискует столкнуться с такими не самыми лучшими проявлениями чувств, как жадность или зависть. При чем насколько сильны эти ваши чувства будут по отношению к окружающим, настолько же сильным будет их ответ.

Близнецы

Не стоит совершать необдуманных поступков, особенно касающихся денег. Приведите в порядок все документы, иначе хаос в них может обернуться проблемами.

Рак

Заканчивается период испытаний. Ваши действия могут принести ощутимый положительный результат.

Лев

Завтра день склоняет Льва попробовать что-то новое, касается ли это экстремального вида спорта, получения новых знаний или любви. Если у Льва есть любимый человек, ему стоит провести этот вечер с ним.

Дева

Завтра у Девы могут быть большие проблемы с самоорганизацией! Ей будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе.

Весы

Завтра звезды гороскопа целиком и полностью на стороне Весов! Фортуна повернется к ним своим улыбчивым лицом, так что Весам стоит приготовиться к приятным сюрпризам.

Скорпион

Вам предстоит принятие очень важных решений. Причем вам придется решать множество вопросов одновременно. Нужно быть внимательным и осторожным.

Стрелец

Завтра окружающим трудно ожидать от Стрельца логичных поступков: практически все, что он делает, будет продиктовано такими железными аргументами, как «хочу» и «не хочу».

Козерог

Если строительство вами воздушных замков заслонит реальное положение дел, то велика вероятность проявления неудач в финансовой сфере.

Водолей

Завтра обстоятельства могут помочь Водолею выгодно показать себя перед начальством, коллегами или близким человеком.

Рыбы

День неблагоприятный для покупок (они могут оказаться крайне неудачными), вложения денег в крупные проекты. Не стоит брать в долг и одалживать.

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Автор: Иван Бойко