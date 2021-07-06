Завтра день обещает порадовать Тельца приятными сюрпризами.

Завтра звезды сулят возможность добиться успеха практически в любых областях. Главное не зевать и не упускать шансов.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра день наделяет Овна немалым зарядом бодрости, энергии и сил. Едва встав с кровати, вы почувствуете, что можете свернуть горы.

Завтра день обещает порадовать Тельца приятными сюрпризами. Во всем, за что бы он ни взялся, удача обещает быть на его стороне

Близнецы

Усталость и раздражение будут сопровождаться даже озлоблением. Нельзя загонять внутрь отрицательные эмоции. Осознайте их в полной мере и возьмите под контроль.

Рак

Завтра Раку необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Ставьте свои интересы превыше всего.

Лев

Лев завтра будет прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет его развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией.

Дева

Завтра гороскоп предвещает Деве неплохой день, однако будьте готовы к некоторым вызовам, которые он вам готовит.

Весы

События этого дня и общение с окружающими вас людьми принесут ощущение покоя и комфорта.

Скорпион

Завтра гороскоп склоняет Скорпиона манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно исполнять все его желания.

Стрелец

Напористые и решительные действия, уверенное продвижение к намеченным целям следует сочетать с планированием перспективных дел. В решении важных житейских проблем вам помогут мудрость, интуиция и независимость.

Козерог

Завтра ситуация может потребовать от Козерога поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь, выслушать или дать совет. Более того, Козерог и сам будет настроен альтруистически, так что даже если к нему не обратятся за помощью, он способен сам ее предложить.

Водолей

Рекомендуется энергично взяться за новые дела, активизировать свою деятельность в бизнесе, окончательно определиться в отношениях с близким человеком. Не стоит поддаваться скрытым эмоциям, которые могут спровоцировать нежелательные последствия.

Рыбы

Завтра звезды гороскопа советуют Рыбам посвятить этот день общению поколений. Родители, дети, внуки – чем больше близких людей соберется вместе, тем лучше

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Автор: Иван Бойко