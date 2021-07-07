Завтра дела у Близнецов обещают продвигаться легко, будто сами собой.

Завтра по гороскопу не самый удачный день для ведения переговоров и любой ответственной деятельности, требующей взвешенности и осторожности.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра, благодаря своей коммуникабельности, Овен сумеет найти общий язык с кем угодно. День наделяет его харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом.

Ваш дом могут посетить друзья, родственники, хорошие знакомые. Будьте гостеприимны и обходительны.

Близнецы

Завтра дела у Близнецов обещают продвигаться легко, будто сами собой. Впрочем, это не означает, что на их пути совсем не окажется препятствий – просто Близнецы способны шутя обходить возникшие преграды.

Рак

Завтра Рак будет полон противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть его с головой. Держать себя в руках будет очень сложно.

Лев

Завтра звезды гороскопа обещают: мечты и фантазии Льва будут настолько яркими, что способны влиять на реальность.

Дева

Возможен эмоциональный всплеск. Задуманное может воплотиться, исполнятся самые заветные мечты в отношении особы противоположного пола.

Весы

Завтра звезды гороскопа предвещают Весам море общения! Даже если они не будут к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Весы вылезти из своей домашней берлоги.

Скорпион

Завтра, какую бы цель не ставил перед собой Скорпион, он имеет все шансы к ней приблизиться. В его гороскопе будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила.

Стрелец

День благоприятный для решения важных вопросов, крупных покупок, приобретения недвижимости, инвестиций.

Козерог

Завтра Козерог может отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах: "да" или "нет", "хорошо" или "плохо" – как будто третьего не дано.

Водолей

Удачный день. Ничто не сможет омрачить вашего настроения. Возрастет работоспособность, отдача будет ощутимой – вас заметят и вы получите признание.

Рыбы

Завтра у Рыб будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания.

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Автор: Иван Бойко