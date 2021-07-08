Завтра Рак способен на многое. Звезды напоминают, что ваше счастье - в ваших собственных руках

Завтрашний день наделает решительностью и помогает в борьбе за свое место под солнцем.

Овен

Вероятны препятствия и агрессия со стороны недоброжелателей. Проявите стойкость и силу духа - и тогда любые невзгоды вас обойдут.

Возможен неожиданный конфликт, но он быстро разрешится в вашу пользу, если вы избавитесь от агрессии, недовольства и раздражения. Постарайтесь проявить понимание и эмпатию к людям.

Близнецы

Звезды завтра обещают Близнецам удачу в делах. Вот только постарайтесь не забывать, что для того, чтобы что-то получить, нужно потрудиться.

Рак

Завтра Рак способен на многое. Звезды напоминают, что ваше счастье - в ваших собственных руках

Лев

Дайте волю своей фантазии. Учеба и научный труд, изобретательство, реклама, маркетинг – практически в любой области Лев завтра способен проявить себя, привнеся свежую струю креатива.

Дева

Завтра Дева будет настроена мечтательно – даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это ей будет нелегко.

Весы

Данный день отмечен переоценкой ценностей. Возможен новый этап в развитии деловой и личной жизни.

Скорпион

Будьте готовы к существенным переменам. Стоит отважиться на романтические приключения. Вы никогда не будете жалеть об этом, потому что рядом с вами окажется надежный человек.

Стрелец

Завтра Стрелец будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря этому вы успеете осуществить очень много планов.

Козерог

Вероятны неприятные известия от близкого человека, несчастные случаи и болезни.

Водолей

Пытаться сделать все сразу – значит не сделать ничего. Расслабьтесь и не пытайтесь угнаться за всем одновременно.

Рыбы

Завтра день для Рыб обещает быть очень удачным: они будут без труда находить общий язык с окружающими, и им стоит воспользоваться этим в своих интересах.

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Автор: Иван Бойко