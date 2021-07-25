Известный астролог рассказал, для кого август будет очень непростым месяцем.

Известный астролог Влад Росс предостерегает некоторые знаки от нависшей угрозы. Август будет для них очень сложным месяцем, полным тяжелых испытаний. Ранее специально Влад Росс составил финансовый гороскоп на август и назвал главных счастливчиков в денежной сфере.

Рыбы

Рыб ждет очень непростой август. Вы часто будете чувствовать, что нервы уже на пределе. Высока вероятность нервных срывов. Для женщин этого знака есть угроза изнасилования. Возможны мысли о самоубийстве. Кроме того, этому знаку нужно беречь сердце и от душевных ран, и от реальных болезней.

Скорпион

Для представителей этого знака особенно велика опасность ограблений, утраты имущества, угона машины. Соблюдайте осторожность. В августе не стоит надолго уезжать из дома. Если к кому-то и нагрянут домушники, то только к Скорпиону. В следующем месяце не рекомендуется рисковать в сфере финансов и ввязываться в сомнительные схемы. Вы рискуете прогореть.

Рак

В отношениях и семейных делах всё сложится благополучно. Но расслабляться Ракам не стоит. Звезды предсказывают вам проблемы с энергетическим потенциалом. Из-за этого Раки рискуют попасть в больницу в августе. Возможны неожиданные критические ситуации в дороге, ДТП и несчастные случаи. Представителям этого знака будет часто не хватать жизненных сил.

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Автор: Екатерина Пулатова