Известный астролог Влад Росс предостерегает некоторые знаки от нависшей угрозы. Август будет для них очень сложным месяцем, полным тяжелых испытаний. Ранее специально Влад Росс составил финансовый гороскоп на август и назвал главных счастливчиков в денежной сфере.
Рыбы
Рыб ждет очень непростой август. Вы часто будете чувствовать, что нервы уже на пределе. Высока вероятность нервных срывов. Для женщин этого знака есть угроза изнасилования. Возможны мысли о самоубийстве. Кроме того, этому знаку нужно беречь сердце и от душевных ран, и от реальных болезней.
Скорпион
Для представителей этого знака особенно велика опасность ограблений, утраты имущества, угона машины. Соблюдайте осторожность. В августе не стоит надолго уезжать из дома. Если к кому-то и нагрянут домушники, то только к Скорпиону. В следующем месяце не рекомендуется рисковать в сфере финансов и ввязываться в сомнительные схемы. Вы рискуете прогореть.
Рак
В отношениях и семейных делах всё сложится благополучно. Но расслабляться Ракам не стоит. Звезды предсказывают вам проблемы с энергетическим потенциалом. Из-за этого Раки рискуют попасть в больницу в августе. Возможны неожиданные критические ситуации в дороге, ДТП и несчастные случаи. Представителям этого знака будет часто не хватать жизненных сил.
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