Представительница Восточного Зодиака - Деревянная Коза - умеет прощать и быть милосердной. Она способна помочь даже своим недругам.

Хозяйка этого месяца принимает людей такими, какие они есть, и не требует от них невозможного. Конечно, она не будет наказывать, если вы не сможете полностью раскрыть в себе милосердие. Но постарайтесь быть добродушными и мудрыми, если хотите получить благословение и удачу в делах от Деревянной Козы.

Коза не признает никаких конфликтов и старается их избегать. Ей проще уступить, чем продолжать вести продолжительные бои за право первенства. «Худой мир лучше доброй ссоры» - девиз Деревянной Козы. Она верит в то, что люди, которые постоянно конфликтуют с окружающим миром, разрушают, в первую очередь, свою жизнь, а не чужую.

Именно поэтому в июле не стоит затевать судебные разбирательства или семейные споры. Делить имущество также не рекомендуется - дело не сдвинется с мертвой точки. Сферы, которые стоит развивать: дружеская, любовная и семейная. Деревянная Коза поможет тем, кто захочет наладить взаимоотношения с близкими людьми, знакомыми и коллегами.

Китайский гороскоп на июль 2021 для Обезьяны и Козы

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на июль: когда стоит красить и стричь волосыЛюдей, родившихся в год Обезьяны и Козы, посетит множество интересных новых идей. Будьте уверенными и самостоятельными, чтобы воплотить их в жизнь. Помните о том, что рассчитывать нужно только на себя, не слушая других и не веруя слепо их советам. На все замечания в свой адрес и критику реагируйте сдержанно - всем нравиться невозможно, у вас свой личный путь.

Китайский гороскоп на июль 2021 для Кролика, Лошади и Свиньи

Благоприятный месяц, чтобы урегулировать любые конфликты и прийти к миру и согласию. Смело беритесь за новые дела и проекты, реализовывайте свои наработки - вас ждет впечатляющий результат.

Китайский гороскоп на июль 2021 для Собаки и Крысы

Для тех, кто родился под этими знаками Восточного Гороскопа, наступил месяц познания себя. Ожидать каких-то серьезных дел и событий не стоит. Июль 2021 - лучшее время, чтобы заняться медитацией, творчеством или изучением эзотерических практик.

Китайский гороскоп на июль 2021 для Тигра и Змеи

Деревянная Коза относится к этим знакам неоднозначно. Поэтому в июле рекомендуем вам следить за своей доверчивостью. Не теряйте контроль ситуаций, будьте бдительными. Ведите себя осторожно с незнакомыми людьми. Относитесь скептически и перепроверяйте все предложения, связанные с финансами. Помните о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В этом месяце ваша интуиция ослабнет, поэтому руководствуйтесь разумом, а не чувствами.

Китайский гороскоп на июль 2021 для Быка, Петуха и Дракона

Для представителей этих знаков Коза приготовила наибольшее количество трудностей. Тем не менее, не отчаивайтесь и не опускайте руки. Старайтесь смотреть на проблемы как бы со стороны, будто бы это не ваша беда, а чья-то чужая. Подходите к решению рационально и слегка отстраненно. Таким образом у вас получится сделать максимально здравый выбор.

Благоприятные дни в июле 2021

8, 15, 20 и 27 июля считаются удачными датами. 8 числа лучше всего посвятить себя интеллектуальной деятельности, участии в конференциях и решении рабочих моментов. Приложив определенные усилия, у вас получится добиться небывалых высот в учебе.

15 июля 2021 - день для тех, кто мечтает быть полезным обществу. Энергетика этой даты раскроет вашу миротворческую идею, а фортуна повернется лицом ко всем неравнодушным и справедливым.

Если вы давно хотели наладить взаимоотношения с людьми, 20 июля - лучший день для этого. Все проблемы решатся сами собой, а у вас получится прийти к взаимопониманию не только с близкими, но и с недоброжелателями.

27 июля Деревянная Коза помогает решать финансовые трудности. Именно в этот день вам может улыбнуться удача - появится дополнительный источник заработка. Люди, рожденные под знаками Кролика, Лошади или Свиньи, смогут выиграть в лотерею.

Неблагоприятные дни в июле 2021

2, 7 и 29 июля - самые напряженные дни месяца. У многих проявится способность вольной интерпретации реального положения дел. Вследствие этого велик риск совершить ошибку. Постарайтесь в эти даты не принимать важных решений и не вести переговоров. Если вам нужно посетить какую-либо государственную организацию, не планируйте это на 7 число.

29 июля лучше свести любые контакты с людьми к минимуму. Расположение планет на небе приведет к агрессивному настрою окружающего мира, возрастет количество ссор и конфликтов. Лучше всего в этот день побыть наедине с собой, послушать музыку или заняться творчеством.

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Автор: Кристина Кащавцева