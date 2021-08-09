На будущей неделе не все знаки Зодиака смогут похвастаться отменным здоровьем.

Одним звезды рекомендуют срочно обращаться к врачу, другим - перестать "накручивать" себя. Третьи же останутся полны сил, но ненадолго. Узнайте, как сохранить здоровье, зарядиться энергией и не нарушить планы из-за самочувствия. Ранее мы рассказывали, каким будет гороскоп для Водолея в августе 2021.

Овен

Если вас беспокоит здоровье - обращайтесь к врачу и строго следуйте его назначениям. Самодиагностика обернется катастрофическими последствиями. Сейчас не лучший период для того, чтобы лечиться по советам знакомых.

Телец

Заботьтесь о себе, не перетруждайтесь и не откладывайте на "потом". Высокая загрузка на работе или встреча с друзьями не должны стать уважительной причиной отсутствия спорта или недосыпа. Не запускайте ситуацию, иначе она станет критической.

Близнецы

В первой половине недели никаких коллапсов со здоровьем не ожидается, а ближе к выходным вы можете почувствовать себя плохо. Обращайтесь к врачу, чтобы не испортить себе уик-енд. В этой ситуации лучше перестраховаться, чем потом пожалеть.

Рак

Многие из вас решат "сесть" на диету, но звезды не советуют увлекаться этим. Выбирайте для себя сбалансированный рацион, ешьте больше рыбы. Так вы и похудеете, и не испортите себе здоровье.

Лев

На этой неделе вы - те немногие, кто жаловаться на самочувствие не будут. Не забывайте полноценно питаться и высыпаться - восполняйте энергию и тогда ее хватит на великие дела.

Дева

Ваша проблема в период с 9 по 15 августа - психосоматика. Ваши мысли не дают вам спокойно жить. Повышенный уровень тревоги может привести к различным заболеваниям. Выдыхайте - скоро вы увидите результаты своего труда и Вселенная вознаградит вас за старания.

Читайте такжеПятница, 13: как избежать неприятностей в мистическую датуВесы

Звезды рекомендуют Весам поберечь голосовые связки. Не пейте холодное, откажитесь от слишком горячей или острой пищи. Старайтесь меньше говорить и повышать голос. Если проигнорировать совет, возможны травмы, которые лечить будете очень долго.

Скорпион

Идеальная неделя, чтобы начать заниматься спортом. Также астрологи считают, что уместно будет посетить косметолога или массажиста. В питании ограничивать себя не стоит, но рацион сбалансировать не помешает - так вы быстрее достигнете желаемых результатов.

Стрелец

Самочувствие ваше на этой неделе не будет шикарным, но это не повод обращаться к друзьям за советами. Если чувствуете себя неважно - идите к врачу. Люди вокруг могут и будут ошибаться. Выполняя их рекомендации вы можете нанести здоровью серьезный ущерб.

Козерог

С 9 по 15 августа можно смело убирать в квартире. Понятно, что за 1 день провести генеральную уборку не получится, так что старайтесь делать это понемногу, но регулярно. Жизнь в чистой квартире уменьшит риск возникновения аллергии и нормализует сон.

Водолей

Медиумы и астрологи считают, что на этой неделе вам необходима легкая гимнастика мышц. Ходите больше пешком, массируйте шею руками, выполняйте упражнения из комплекса офисной гимнастики. Особенно, если ведете малоподвижный образ жизни.

Рыбы

Никаких изменений в состоянии здоровья на этой неделе не будет. Если вы уже выбрали для себя какой-то путь изменения, а результатов нет - посоветуйтесь со специалистами. Возможно, вы что-то делаете не так. Главное - ничего не меняйте, а упорно идите к цели со здравым умом.

Автор: Кристина Кащавцева