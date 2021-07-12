Представители некоторых знаков на этой неделе почувствуют недомагание.

Астрологи определяют по звездам не только будущее человека, но и наше здоровье в ближайшие дни. Космические тела неодинаково благосклонны к разным знакам. На этой неделе некоторые люди обнаружат у себя неприятное заболевание или обострение хронической болезни.

Овен

Ваше самочувствие более чем наполовину зависит от настроя. Если вы опустите руки, будете унывать и жалеть себя, организм отзовётся на это болезнью. Самолечение и народная медицина не будут эффективными. На этой неделе нужно больше двигаться – пассивный отдых испортит вам настроение.

Телец

Это прекрасная неделя для посещения косметолога, салона красоты или массажного кабинета. Ваши волосы и кожа хорошо впитывают различные средства и отзываются на уход. Следите также за здоровьем ногтей – на выходных может появиться грибок.

Близнецы

Звезды не рекомендуют вам ограничивать себя в питании. Прислушивайтесь к сигналам своего организма и ешьте то, чего вам хочется. Ваше тело само знает, каких питательных веществ не хватает организму. Однако злоупотреблять алкоголем не стоит.

Рак

Читайте такжеНазваны виртуозные лжецы по знаку ЗодиакаСитуация со здоровьем будет не идеальной, но серьезных проблем не предвидится. Если при возникновении неприятных симптомов вы сразу обратитесь к врачу – затяжного заболевания удастся избежать. На этой неделе стоит прислушиваться к советам друзей и родных.

Лев

На этой неделе Львам не следует откладывать поход к врачу или затягивать с лечением. Чем позднее вы обратитесь в больницу, тем серьезнее будут последствия. Также не стоит медлить с началом диет, тренировок, с избавлением от вредных привычек.

Дева

В начале недели повыситься риск заболевания печени и органов мочеполовой системы. Не ежьте жирную и жареную пищу, откажитесь от алкоголя и сигарет, а также избегайте сомнительных половых контактов. В конце недели и на выходных повыситься вероятность развития кожных заболеваний и аллергии.

Весы

Это идеальная неделя для визита к стоматологу. Даже если здоровье зубов не беспокоят вас, проблема может быть скрыта внутри зуба. Профилактический осмотр позволит избежать многих проблем в будущем. На выходных Весам нужно пить больше воды и следить за давлением.

Скорпион

В эти семь дней не рекомендуется нагружать желудок. Тяжелая, жареная и жирная пища серьезно навредит здоровью и фигуре. Употребляйте больше овощей, рыбы, фруктов и круп. Звезды советуют полностью исключить на неделю алкоголь, колбасы и молочные продукты.

Стрелец

Стрельцам нужно увеличить физическую нагрузку, чтобы чувствовать себя лучше. Добавьте в ежедневное расписание часовую прогулку или гимнастику. Даже небольшие нагрузки значительно улучшат самочувствие и увеличат запас энергии.

Козерог

На этой неделе для Козерогов крайне важен регулярный и полноценный сон. Крайне не рекомендуется работать в ночные смены и жертвовать сном ради своих обязанностей. Недостаток сна приведет к апатии. Не стоит в этот период планировать дальние поездки, а также заниматься экстремальным спортом.

Водолей

Для Водолеев неделя будет непростой. У вас может случиться рецидив давно вылеченной болезни или обострение хронического заболевания. Если врач назначил вам лечение, ни в коем случае не отклоняйтесь от назначенной схемы. Не прекращайте лечение раньше времени, даже если болезнь уже не беспокоит.

Рыбы

Гороскоп рекомендуется вам ограничить употребление кофе и крепкого чая. Пейте больше обычной воды и не допускайте обезвоживания. Старайтесь больше двигаться и избегайте прямых солнечных лучей. Во второй половине недели стоит беречь почки и опасаться укусов насекомых.

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Автор: Екатерина Пулатова