Гороскоп болезней на неделю подскажет, какие опасности вас ожидают.

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.

Овен

На этой неделе Овны часто будут сталкиваться с конфликтами и стрессовыми ситуациями, что серьезно повлияет на ваше здоровье. Вы ощутите нервозность, бессоницу, отсутствие энергии. Вернуть силы помогут прогулки, ароматерапия, творческие занятия. К выходным ваша энергия восстановится.

Телец

Желудочно-кишечный тракт Тельца очень уязвимый в этот период. Займитесь очищением своего организма, попробуйте однодневную монодиету. Это хорошая неделя для избавления от вредных привычек и зависимостей. Рекомендуется употреблять цельнозерновые продукты, орехи, морепродукты.

Близнецы

Близнецам стоит внимательнее относиться к своему здоровью. Вы можете обнаружить у себя симптомы нового заболевания или обострение хронической болезни. Хорошая неделя для посещения врача, диагностики, сдачи анализов. Заниматься самолечением сейчас крайне опасно.

Рак

Читайте такжеНазваны пары знаков Зодиака, которые абсолютно несовместимыПредставителям этого знака рекомендуется не менять свой образ жизни и придерживаться своих повседневных привычек. Попытки изменить режим дня вряд ли закончатся хорошо. Однако откладывать визит к врачу, если он необходим, не стоит.

Лев

Ваше самочувствие сильно зависит от питания. Вредная еда и нерегулярные приемы пищи отобразятся на самочувствии. Львам не стоит голодать, переедать, есть соленую и жареную еду. Пейте достаточно воды и откажитесь от алкоголя на этой неделе. На выходных следите за артериальным давлением и не пейте кофе.

Дева

Внимательнее относитесь к своей фигуре - на этой неделе вы будете легко полнеть, а избавиться от лишнего веса будет очень трудно. Также стоит обратить внимание на состояние кожи и волос. Не делайте окрашивание и химические завивки. Также не стоит на этой неделе загорать, а при походе на природу следует использовать средства от насекомых.

Весы

Ваш организм на этой неделе будет остро реагировать на любые изменения погоды и привычек. Вы почувствуете сильную метеозависимость. Обязательно одевайтесь по погоде и избегайте сквозняков. В среду и на выходных могут беспокоить проблемы с печенью и поджелудочной.

Скорпион

На этой неделе Скорпионы будут переживать о своем здоровье гораздо сильнее, чем нужно. Не стоит принимать поспешные решения и самостоятельно ставить себе диагнозы. Подождите до выходных и скорее всего все симптомы уйдут сами по себе.

Стрелец

В этот период у многих Стрельцов случится рецидив старого заболевания или обострение хронической болезни. На всякий случай всегда держите при себе свои лекарства и не отклоняйтесь от рекомендаций врача. Ваш иммунитет очень уязвим. Особенно осторожными следует быть беременным женщинам этого знака.

Козерог

В начале недели уязвимой будет нервная система, а во второй половине недели Козерогам нужно беречь печень. Не ешьте жареную и соленую пищу, а также ограничьте употребление алкоголя. Хорошая неделя для активного отдыха и занятия спортом.

Водолей

Ваш иммунитет сейчас на высоте, а энергии у Водолеев в избытке. Кажется, будто вы способны преодолеть что угодно. Однако перенапрягаться и пренебрегать отдыхом не стоит, иначе вы можете почувствовать полное выгорание через несколько недель. Рекомендуется чаще отдыхать на природе и на пляже. Не забывайте о солнцезащитном креме.

Рыбы

Крайне важен для Рыб на этой неделе здоровый и полноценный сон. Если вы ведете сидячий образ жизни или мало спите - на этой неделе вы сполна почувствуете все последствия. Не стоит просить совет в сфере здоровья у родных и друзей. Также не следует заниматься самолечением и увлекаться народной медициной - всё это лишь навредит вам.

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Автор: Екатерина Пулатова