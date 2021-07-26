Гороскоп болезней расскажет, чего стоит ожидать всем знакам на этой неделе.

Астрологи определяют по звездам не только будущее человека, но и наше здоровье в ближайшие дни. Космические тела неодинаково благосклонны к разным знакам. На этой неделе некоторые люди обнаружат у себя неприятное заболевание или обострение хронической болезни.

Овен

Самым уязвимым органом Овна будет печень. Откажитесь от жирной, жареной и острой пищи, уменьшите количество соли в блюдах. На этой неделе лучше полностью отказаться от спиртного.

Телец

Лучший напиток для представителей знака на этой неделе – чай. Он будет полезен в любом виде и в любых количествах. На выходных в опасности будут ноги. Носите обувь по размеру и держите ноги в тепле, а также откажитесь от пробежек.

Близнецы

Читайте также3 знакам нужно быть осторожными в августе: возможны большие неприятностиСамочувствие на этой неделе будет хорошим, но не идеальным. Рекомендуется проводить оздоровительные процедуры, закалятся и избавляться от вредных привычек. Скорее всего, вам стоит начать ложиться спать пораньше.

Рак

Ракам не стоит резко менять образ жизни и режим дня. Ваш организм болезненно воспринимает кардинальные изменения. Вам нужно быть осмотрительнее при посещении бассейнов, саун и салонов красоты. Велика вероятность заразиться инфекцией.

Лев

Звезды предупреждают вас: что-то в вашем организме работает неправильно. Прислушайтесь к своим ощущениям. Если у вас есть подозрения на заболевание – сразу обращайтесь к врачу. Самолечение не даст никаких результатов. Не стоит затягивать с визитом в больницу и запускать болезнь.

Дева

Вы сейчас полны сил, энергии и решимости. Девам точно смогут выполнить всё, что они задумали. Вы сможете достигнуть целей, которые раньше казались недосягаемыми. Это хороший период для того, чтобы увеличить нагрузку, ставить более высокие цели и бороться с вредными привычками.

Весы

Весы на этой неделе могут переживать из-за мелочей. Не стоит тратить нервы на незначительные ситуации. Вашему здоровью ничего не угрожает. Нужно быть увереннее в себе и больше отдыхать. Звезды рекомендуют вам взять сейчас отпуск или дополнительный выходной.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам нужно всячески избегать стресса – как физического, так и психологического. По возможности откажитесь от всего, что тяготит вас. Не общайтесь с людьми, которые вам неприятны. Если это возможно, возьмите отпуск и проведите его в тишине.

Стрелец

Звезды предупреждают вас, что ваш организм страдает от избытка сладкого. Постарайтесь уменьшить количество сахара в рационе. Не стоит пить сладкие газированные напитки и перекусывать конфетами. Во второй половине недели могут возникнуть проблемы с зубами и кожей.

Козерог

Читайте такжеВлад Росс рассказал, каким знакам улыбнется удача в деньгах в августеНа этой неделе вас часто будут беспокоить головные боли. При этом таблетки от головной боли не будут эффективными. У ваших мигреней есть определенная причина. Найти её помогут обследования у невролога и рентген.

Водолей

Это хорошая неделя для экспериментов и смены обстановки. Водолеи могут избавиться от старой привычки или обрести новую, изменить образ жизни и распорядок дня, попробовать новые практики. Можно попробовать экзотическое блюдо. Высокую эффективность покажут занятия новым видом спорта и нетрадиционные методы лечения.

Рыбы

Не стоит делиться переживаниями о здоровье с родными или просить у них совета. Всё, что вам скажут родственники, лишь навредит вам или станет причиной ссоры. Никто не сможет помочь вам кроме врача.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова