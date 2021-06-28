Астрологический прогноз поможет вам получить от жизни максимум и уберечь себя от неприятностей.

Положение звезд и планет на небе оказывает прямое влияние на людей. Идеальный вариант, конечно - составить свою личную натальную карту, чтобы быть во всеоружии. Но для начала достаточно и обычного гороскопа - это также поможет узнать, что ждет вас в ближайшем будущем.

Овен

Гороскоп болезней на неделю предупреждает, что переохлаждаться вам категорически нельзя. Внимательно следите за тем, как вы одеты. Не находитесь долго на сквозняке или под кондиционером.

Телец

Вам следует уменьшить количество физических нагрузок или совсем от них отказаться. Астропрогноз гласит, что организм просто не готов к изнурительным тренировкам. Главный девиз этой недели: «‎Не перетруждаться»‎

Близнецы

Пора начать ответственно относиться к тому, что вы едите и пьете. По возможности избегайте смешивания продуктов, лучше употреблять их по отдельности. Также звезды уверены, что на этой неделе лучше обойтись без БАДов и других подобных веществ. Употребляйте пищу в ее натуральном виде, даже если поначалу вам будет казаться это невкусным.

Рак

Представителям водной стихии придется отложить все свои дела и навести порядок в аптечке. Проверьте, все ли необходимые лекарства у вас есть и ничего ли вы не забыли купить. Сделайте это, даже если сейчас со здоровьем всё в полном порядке. Лучше пусть у вас будут медикаменты на «‎Всякий пожарный».

Лев

Гордые и независимые львы с 28 июня по 4 июля будут в шикарном расположении духа. Появится способность мыслить трезво, адекватно оценивать свои возможности, извлекать выгоду из ситуаций и не расстраиваться по пустякам. Проявите заботу о себе - вместо выпечки ешьте фрукты, контролируйте потребление алкоголя и постарайтесь не курить.

Дева

‎ «‎Активность» - главное слово на этой неделе. Астрологи советуют больше заниматься спортом, пойти на фитнес, если долго собирались. Чаще выбираться на пикники или вечерние прогулки. Сочетайте активный отдых с качественным расслаблением, так у вас получится быстро поднять тонус всего организма.

Весы

Гороскоп болезней на неделю предупреждает вас быть осторожными за рулем. Водители, которые не могут отказаться от своего транспортного средства, должны удвоить, а то и утроить, бдительность на дороге. Кроме того, следите за своими жестами и позами - в период с 28 июня по 4 июля высока вероятность ушибов, ударов и разного рода увечий.

Скорпион

Читайте такжеСексуальный гороскоп на июль 2021: секс, любовь и рок-н-роллЯрким и своенравным скорпионам астрологи рекомендуют не делать скоропалительных выводов. Даже если у вас есть в жизни какая-то драма, вы находите решение проблемы, читая статьи в журналах или советуясь с близкими. Забываете о том, что не всегда умеете смотреть на ситуацию с разных сторон. Будьте осторожны и, если проблема серьезная, сходите к врачу.

Стрелец

Да, мы знаем, как вы устали. Даже если пока что сами этого не признаете. Начало недели - отличный повод заняться своим психологическим и физическим здоровьем. Высыпайтесь, плотно и полезно питайтесь, начните заниматься энергетическими практиками. Сделайте это, пока не поздно.

Козерог

Звезды сулят на этой неделе плохие новости - есть риск вступить в неравную схватку с желудочно-кишечным трактом и потерпеть сокрушительное фиаско. Дабы этого не произошло, тщательно мойте свежие овощи и фрукты, соблюдайте правила личной гигиены и постарайтесь не есть на ходу.

Водолей

С 28 июня по 4 июля вам следует уделить особое внимание своим мышцам. Делайте зарядку по утрам, разминку и заминку. Увеличивайте гибкость тела, выполняйте несложные физические упражнения. Если есть возможность - позаботьтесь о своей спине и сходите на массаж.

Рыбы

Астрологи рекомендуют, по возможности, не брать лишнюю ответственность и поберечь себя. Энергии у вас вполне достаточно, но только лишь на обычные повседневные дела. Если вдруг вам захочется бежать впереди паровоза - не стоит. Такое решение может обернуться проблемами со здоровьем.

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Автор: Кристина Кащавцева